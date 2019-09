Harry G bekommt seine eigene Serie. In der Amazon-Produktion "Die Beischläfer"übernimmt er laut "Bild am Sonntag" die Hauptrolle. (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Bei seinen zahlreichen Gastrollen in bayerischen Filmproduktion hat Harry G wohl Eindruck gemacht: Wie „Bild am Sonntag“ berichtet, bekommt der Comedian bald seine eigene Amazon-Serie. Zwar ist zur Handlung und zur weiteren Besetzung der Serie noch nichts Näheres bekannt, der Arbeitstitel „Die Beischläfer“ gibt aber immerhin erste Anlässe für Spekulationen. Eins ist sicher: Bierernst wird die Serie mit dem humorvollen Oberpfälzer sicher nicht. Gemäß „Bild am Sonntag“ sucht Amazon derzeit nach einem weiblichen Co-Star für Harry G.

Zuletzt durfte der 40-Jährige mit einer Gastrolle in „Leberkäsjunkie“ Kinoluft schnuppern - nicht seine erste Erfahrung als Schauspieler. Auch in den TV-Serien „Die Rosenheim-Cops“ und „Dahoam is Dahoam“ war der Komiker zu sehen. Außerdem gehört Harry G zum festen Ensemble der „Grünwald Freitagscomedy“. Mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Hoamboy“ ist er in den nächsten Monaten in ganz Bayern unterwegs. Die Shows in diesem Jahr sind bereits ausverkauft.