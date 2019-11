Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex, nehmen sich eine Auszeit für die Familie. Foto: Jeremy Selwyn/Evening Standard/PA Wire/dpa (Jeremy Selwyn/Evening Standard / dpa)

Prinz Harry und seine Frau Meghan werden das erste Weihnachtsfest mit ihrem Baby Archie nicht mit der Queen feiern.

Die junge Familie werde die Festtage im Gegensatz zu den beiden Vorjahren nicht auf dem Landsitz Sandringham, sondern diesmal mit Herzogin Meghans Mutter Doria Ragland verbringen, teilte eine Sprecherin des Paars am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Königin Elizabeth II. stehe hinter dem Entschluss. Harry und Meghan freuten sich auf eine ausgiebige Zeit als Familie, die bereits Ende November beginnen werde. Wo die Familie diese Zeit verbringen will, wollte die Sprecherin aus Sicherheitsgründen nicht kommentieren.

Normalerweise verbringt die engere Königsfamilie die Festtage mit der Queen in Sandringham. Die Royals besuchen dort stets gemeinsam den Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene. Harrys älterer Bruder William und dessen Ehefrau Kate hatten Weihnachten schon einmal bei Kates Eltern anstatt in Sandringham verbracht.

Das Verhältnis von Harry und Meghan zu anderen Teilen des Königshauses galt zuletzt als angekratzt. Harry hatte jüngst ungewöhnlich offen darüber gesprochen. In einem Interview mit dem Sender ITV hatte er während einer Afrika-Reise gesagt, das Verhältnis zu William sei getrübt; zwischen Brüdern gebe es gute wie schlechte Tage. (dpa)