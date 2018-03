Das teilte der Kensington-Palast am Freitag mit. „Prinz Harry and Ms. Meghan Markle werden 2640 Mitglieder der Öffentlichkeit an ihrem Hochzeitstag auf Schloss Windsor einladen, um die Ankunft des Bräutigams und der Braut und ihrer Gäste und die Kutschprozession zu verfolgen, wenn sie das Schloss verlässt“, hieß es auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Palasts.