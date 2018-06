ARD-Komödie "13 Uhr mittags": Polizist Olaf Gabriel (Jörg Schüttauf) vertritt das Gesetz im norddeutschen Kaff Hedly. Dabei ist der Mann vom Scheitel bis zur Sohle: ein Feigling. (NDR / Gordon Timpen)

In der sehenswerten Westernkomödie „13 Uhr mittags“ (Mittwoch, 30.05., 20.15 Uhr, ARD), die an der norddeutschen Küste spielt, verkörpert Jörg Schüttauf einen feigen Dorfpolizisten. Der will vor einer auf rachedurstigen Gangsterbande flüchten, wird jedoch immer wieder aufgehalten. Eine so treffende, hintergründige Komödie mit hasenfüßigem Antihelden als Hauptfigur sieht man selten im deutschen Fernsehen. Für Schüttauf, der 1961 im sächsischen Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, zur Welt kam, scheint das Westerngenre ideal, um die Gegenwart zu beschreiben. „Ich glaube, dass sich heute alles wie ein Western anfühlt. Unsere Lebensumstände erinnern mich immer mehr an ein Haifisch-Becken. Wir sind eine Gesellschaft aus Individualisten geworden, in der jeder für sich kämpft. Die Regeln des Miteinanders, vor allem soziale Regeln, scheinen zunehmend außer Kraft gesetzt. Jeder macht sein eigenes Ding. Und es regiert: der Stärkste.“

Schüttauf wuchs mit Western des DDR-Winnetou Gojko Mitic auf. „Er war der Kultindianer schlechthin.“ Man konnte in der DDR aber auch den ein oder anderen amerikanischen Western sehen, erinnert sich der 56-jährige Schauspieler. „Sobald einer von den Guten, also Indianer oder Arbeiter, die Hauptrolle hatte und die Bösen reich waren, wurden die Filme auch bei uns im Kino gezeigt.“

Jörg Schüttauf beim Bayerischen Fernsehpreis 2018. Auch wen es für ihn selbst keine Trophäe gab, der Sachse hat momentan ein gutes Gespür für die richtigen Filmprojekte. Mit der Serie "Bad Banks", dem TV-Drama "Macht euch keine Sorgen" sowie der skurrilen Komödie "13 Uhr mittags" liefen in den letzten Monaten drei gelungene bis herausragende Werke des Schauspielers im TV. (Marc Mueller/Getty Images)

Schüttauf verkörperte von 2002 bis 2010 mit Andrea Sawatzki das „Tatort“-Ermittlerteam aus Frankfurt. Zurzeit ist der Vater einer halbwüchsigen Tochter wieder gut im Geschäft. Sowohl in der hochgelobten ZDF-Serie „Bad Banks“ als auch im IS-Schläferdrama „Macht euch keine Sorgen“ von Emily Atef („3 Tage in Quiberon“), das im April im Ersten lief, spielte der umtriebige Sachse zuletzt Hauptrollen.