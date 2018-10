Im vergangenen Jahr mussten die beiden neben umfangreichem theoretischem Wissen verschiedene Fertigkeiten unter Wasser erlernen. Einsatztaucher der DLRG müssen im Vorfeld neben einer Basisausbildung für Einsatzkräfte eine spezielle Ausbildung für Einsatztaucher absolvieren. Dabei werden sie in den Bereichen Biologie und Physiologie des Tauchens, Taucherkrankheiten, Durchführung und Sicherung von Tauchgängen, Ausrüstungs- und Einsatzmaterial, Kompressorkunde und Einsatzplanung und Durchführung ausgebildet.

Jeder angehende Einsatztaucher muss neben Fertigkeiten beim Apnoe-Tauchen mindestens 8,25 Tauchstunden mit Tauchgerät unter Wasser absolvieren, bevor er sich der Abschlussprüfung stellen kann.

Die beiden wurden ein Wochenende lang auf Herz und Nieren geprüft. Die Prüfung beim DLRG Landesverband Niedersachsen fand in Schortens, nahe der Kreisstadt Jever statt.

Die Prüfungskommission des Landesverbandes war mit den gezeigten Leistungen überaus zufrieden, sodass Ira Lange und Tristan Sander am Ende ihre Urkunden zum Bestehen des Einsatztauchers eins in den Händen halten konnten. Beide werden nun in der Einsatztauchgruppe der DLRG Verden im Rahmen der örtlichen Gefahrenabwehr eingesetzt.

Die DLRG Ortsgruppe in Verden wird zu Unglücksfällen und Hilfeleistungen innerhalb des Landkreises Verden alarmiert. Hierfür stehen in Verden ein Tauch- und ein Bootstrupp mit qualifiziertem Personal zur Verfügung.

Die Gruppe freut sich über die Unterstützung und gratuliert Ira Lange und Tristen Sander zum Bestehen der Prüfung.