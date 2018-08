Sänger Ed Sheeran ist anscheinend unter der Haube. (Getty Images / Thomas Niedermueller)

Große Überraschung: Superstar Ed Sheeran hat anscheinend heimlich seine Freundin Cherry Seaborn geheiratet. Im Januar erst hat der 27-Jährige um die Hand seiner Liebsten angehalten. Als in letzter Zeit die Gerüchte immer lauter wurden, dass der „Shape of You“-Sänger bereits den Schritt vor den Traualtar gewagt hat, bestätigte Sheeran nun in einem Interview mit „Access Hollywood“ mehr oder weniger, dass er bereits ein verheirateter Mann sei.

Der Interviewer fragte den Rotschopf nach seinen Hochzeitsplänen, worauf Sheeran nur vielsagend seine linke Hand hob und ein Ring am Ringfinger sichtbar wurde. Daraufhin blieb dem Reporter nur, überrascht „Glückwunsch“ zu sagen. Auf die Frage, wie Ed Sheeran das so heimlich hinbekommen habe, antwortet der Superstar nur: „Ich mache private Dinge eigentlich nie in der Öffentlichkeit.“ Details über die Hochzeit gab es von Ed Sheeran keine. Kennengelernt haben sich er und Cherry Seaborn bereits in der Schule. Ein Paar wurden sie allerdings erst einige Jahre später.