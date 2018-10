30 Uhr, startet das neue Angebot des TV Falkenberg „Hatha-Yoga“. Es ist für Frauen und Männer ohne Leistungsanspruch auf Perfektion geeignet und findet jeden Sonnabend im Vereinshaus des TVF, Zum Schoofmoor 16, statt.

Rita Sürken absolvierte ihre Ausbildung als Yogalehrerin an der Hinduakademie Bremen, sie praktiziert seit 39 Yoga und es ist ihr wichtig, den Teilnehmern zu vermitteln, wie man den Geist zur Ruhe bringen kann und in ruhigere Bahnen lenken kann. Durch gezielte Yogahaltungen, wie sanfte Dehn-, Atem- und Entspannungsübungen wird Stress abgebaut und das innere Gleichgewicht gesteigert. So kann mit Ruhe und Gelassenheit dem oft hektischen Alltag gestärkt entgegengetreten werden. Auch werden diverse Übungen für den Nacken-, Schultern- und Rückenbereich angeboten, bei allen Übungen werden die Faszien automatisch mit einbezogen. Am Ende der Stunde findet eine Tiefenentspannung statt, die aus progressiver Muskelentspannung besteht – ein Anspannen und Entspannen der Muskeln.

Anmeldung über die Geschäftsstelle des TV Falkenberg per E-Mail an geschaeftsstelle@tvfalkenberg.de oder dienstags von 9 bis 11 und 16 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0 42 98 / 3 18 55. Es darf zweimal kostenlos geschnuppert werden. Das gesamte Sportangebot fingen sie auf www.tvfalkenberg.de.