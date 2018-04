Zum Schluss folgt eine lange Endentspannung in Rückenlage. Diese Veranstaltung findet einmalig am Sonnabend, 21. April, von 11 bis 12.30 Uhr in der Mondschaukel in der Goebelstraße 46 in Lilienthal statt. Der Termin ist für Anfängerinnen und Fortgeschrittene jeder Altersklasse geeignet. Die Kosten betragen 15 Euro. Weitere Informationen und Anmeldungen telefonisch bei Jessica Röbe-Oltmanns unter Telefon 04 21 / 330 88 11 oder im Internet unter www.yogapunkt-bremen.de.