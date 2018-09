Der Kneipp Verein Oyten an der Jahnstraße 4 a beginnt ab Dienstag, 16. Oktober, bis zum 18. Dezember mit den neuen Hatha-Yoga-Kursen. In dem Kursus ab dem 16. Oktober, der jeweils um 19.45 Uhr abgehalten wird, sind noch Plätze frei. Anmeldungen dafür sind unter der Telefonnummer 0 42 07 / 80 44 59 oder per E-Mail an info@kneipp-verein-oyten.de möglich.