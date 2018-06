So kennt man ihn: Jochen Breyer im Fußballstadion. Breyer kam 1982 in Heidelberg zur Welt. Er studierte in München Politik, Volkswirtschaft und Amerikanistik. Sein Berufswunsch war jedoch immer: Sportjounalist. Bereits während des Studiums arbeitete er frei für die Süddeutsche Zeitung und den Bayerischen Rundfunk. Im August 2013 wurde Breyer überraschend als Nachfolger Michael Steinbrechers beim "Aktuellen Sportstudio" des ZDF vorgestellt. (ZDF / Marianne Mueller)

ZDF-Moderator Jochen Breyer bedankte sich nach seinem letzten großen Champions League-Abend mit Oliver Kahn via Facebook bei seinem langjährigen Partner. Da die Übertragungsrechte der Champions League ab der neuen Saison komplett ins Pay-TV wandern, werden der 35-jährige Moderator und sein 48-jähriger Experte nach dem Finale vom letzten Samstag zwischen Real Madrid und Liverpool wohl getrennte Wege gehen. Zumindest, was die Champions League betrifft. „Es war großartig“, schreibt Breyer in einer emotionalen Botschaft an Kahn, „mit dir Europa zu bereisen, vor der Kamera zu diskutieren und hinter der Kamera Spökes zu machen. Ich hätte vorher nie gedacht, dass du so herrlich albern sein kannst!“

Vor seinem ersten Auftritt mit Kahn wurde der damals noch sehr „frische“ Sportfachmann gar von Ängsten geplagt, wie er heute zugibt. „Vor unserer ersten Moderation im August 2012 in Manchester hatte ich Angst, dass du mir irgendwann den Kopf abbeißen würdest. Dass mein Kopf nach den sechs Jahren noch dran ist: auch dafür vielen Dank!“

Komplett aus den Augen verlieren wird sich das blonde ZDF-Gespann vorerst jedoch nicht. Während der Fußball-WM in Russland berichten die beiden ab 14. Juni aus dem gemeinsamen ARD- und ZDF-WM-Studio in Baden-Baden.