Im polnischen Wald voller Feinde verbringt Walter Proska (Jannis Niewöhner) die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Jannis Niewöhner spielt einen deutschen Soldten in apokalyptischen Tage. Das zweiteilige Drama "Der Überläufer" nach Siegfried Lenz ist 75 Jahre nach Kriegsende im Ersten zu sehen. (NDR/Dreamtool Entertainment)

Auch wenn die Kinos geschlossen haben, am 28-jährigen Jungstar Jannis Niewöhner führt derzeit kein Weg vorbei. Für die Darstellung eines exzessiv lebenden Techno-Promoters in der Amazon-Serie „Beat“ erhielt er 2019 den Grimme-Preis. Gerade noch war er als Goldmund in „Narziss und Goldmund“ im Kino zu sehen. Sein im März begonnener Dreh von „Felix Krull“ unter Detlev Buck musste allerdings nach wenigen Tagen wegen des Corona-Shutdowns unterbrochen werden. Aber - es gibt ja noch das „krisensichere“ Fernsehen. Da ist Niewöhner am heutigen Mittwoch, 8. April, sowie am Karfreitag, 10. April, jeweils 20.15 Uhr, im ARD-Zweiteiler „Der Überläufer“ nach dem 2016 posthum veröffentlichten Siegfried Lenz-Roman zu sehen ist. Niewöhner spielt einen deutschen Soldaten in den letzten Kriegstagen. Einen, der - eher aus Pragmatismus - die Seiten wechselt, was die Absurdität des Kriegsgeschehens noch einmal aus einem neuen Blickwinkel beleuchtet.

Mit gerade mal 28 Jahren gehört der gebürtige Krefelder nicht unbedingt zu jener Generation, die noch viel mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs und deutscher Schuld anfangen kann. Dennoch betont Jannis Niewöhner im Interview mit der Agentur teleschau, wie wichtig das Thema in seinem Elternhaus und auch der Schule war. „Ich hatte den Eindruck, dass der Krieg in meiner Schulzeit noch sehr präsent war. Es kann allerdings auch ein Trugschluss sein, weil ich eben noch einen Opa hatte, der im Krieg war, und man es in meiner Familie wichtig fand, dass Krieg und Nationalsozialismus nicht vergessen werden.“

"Der Überläufer", ein Roman des jungen Siegfried Lenz, durfte 1951 nicht erscheinen. Erst nach dem Tod des Autors kam das Buch 2016 heraus. Jannis Niewöhner, links, und Sebastian Urzendowsky verkörpern zwei deutsche Soldaten, die sich auf die Seite der Roten Armee geschlagen haben und nun ihre Landsleute bekämpfen. (NDR/Dreamtool Entertainment)

Der Jungstar betont im teleschau-Gespräch, er finde, „man muss immer wieder daran erinnern. Auch dadurch, dass man diese Zeit in Bezug zum Heute setzt. Filme sind dafür sicherlich ein sinnvoller Weg.“ Man müsse „emotionale Anknüpfungspunkte schaffen“, findet Niewöhner: „Was uns selbst betrifft, berührt uns stärker. Über diesen Ansatz sollte man heute politische Geschichten erzählen. “

Geschichtliche Ereignisse verblassen

Die Amazonserie "Beat" (2018) dürfte Hauptdarsteller Jannis Niewöhner auch über deutsche Grenzen hinweg bekannt gemacht haben. Nun ist er im ARD-Zweiteiler "Der Überläufer" nach dem posthum veröffentlichten Siegfried Lenz-Roman zu sehen. (Amazon)

Insgesamt glaubt der Schauspieler allerdings, dass es 75 Jahre nach Kriegsende immer schwieriger wird, eine Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten. „Es liegt in der Natur der Sache, dass geschichtliche Ereignisse, und seien sie noch so wichtig, mit jedem Jahrzehnt und jeder neuen Generation ein Stück verblassen.“

Als Ausweg aus dem Dilemma schlägt Niewöhner, der als Kind eines Lehrer-Ehepaares in einer WG groß wurde, neue Formen von Filmen und Serien an, die auch Jugendliche erreichen. „Man muss unterhalten und dabei trotzdem experimentell sein. Es ist keineswegs so, dass junge Leute nur den Mainstream lieben. Die erkennen schon, wenn etwas neu und aufregend ist. Manchmal reicht es, ein bestimmtes Gefühl zu erschaffen. Geschichten müssen nicht unbedingt linear und klassisch erzählt werden.“