Die Teilnahme kostet zehn Euro. Zum Inhalt: Mit unserer Kleidung haben wir 24 Stunden am Tag Hautkontakt – und doch kümmern wir uns meist wenig darum, welche Stoffe wir über die Kleidung in unseren Körper bringen. Dabei bleiben Rückstände von üblichen Waschmitteln in der gewaschenen Wäsche und wirken Tag und Nacht auf unsere Haut ein. Diese Rückstände können permanent mit einem ganzen Cocktail von Chemikalien belasten: Optische Aufheller, synthetische Duftstoffe, Silikonverbindungen und viele andere Bestandteile haben die Eigenschaft, auch nach dem Waschen in der Wäsche zu bleiben. Da unsere Haut ein durchlässiges Organ ist, gelangen sie durch die Haut in den Körper und können insbesondere Kleinkinder belasten und bei sensiblen Personen Allergien hervorrufen. Daher werfen wir an diesem Abend einen genaueren Blick auf das, womit wir unsere Kleidung waschen, damit wir sie anschließend auch wirklich wieder ,frisch‘ auf unserer Haut tragen mögen. Anmeldungen bei der Volkshochschule unter Telefon 0 42 92 / 88 92 07 und 0 42 98 / 92 92 40 oder online unter www.vhs-lilienthal.de.