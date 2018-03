Der TV Lilienthal baut sein Reha-Sportangebot weiter aus: Ab Donnerstag, 1. März, startet der Verein die neue Rehagruppe Orthopädie mit der erfahrenen Übungsleiterin Heidi Murken (Foto). In der Gymnastikhalle Schoofmoor kommt die Gruppe donnerstags regelmäßig von 11.30 bis 12.30 Uhr zusammen. Wer nach einer Reha-Maßnahmen, nach einer Krankheit oder einer Verletzung des Bewegungsapparates eine qualifizierte Nachsorge braucht, dem empfiehlt der TV Lilienthal die Teilnahme an der Rehagruppe. Die Übungsleiterin betrachtet die Übenden ganzheitlich und bietet ihnen unterschiedliche, individuell abgestimmte Übungen für Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit an. Dabei berücksichtigt die Übungsleiterin die Einschränkungen der unterschiedlichen Krankheitsbilder, um den Alltag besser zu bewältigen. Für eine Teilnahme ist eine ärztliche Verordnung notwendig, die der Hausarzt oder der Facharzt ausstellt, damit die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Für eine erste Kontaktaufnahme sowie Beratung wenden sich interessierte Teilnehmer per Telefon unter der Rufnummer 0 42 98 / 91 54 80 oder per E-Mail unter der Adresse geschaeftsstelle@tvlilienthal.de an die Geschäftsstelle des TV Lilienthal.