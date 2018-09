Allen dankte sie für die Mithilfe bei der Planung und Umsetzung der gemeinsamen Activitys, die sich aus dem Willen zu helfen speisten.

Dem Motto „We serve“ fühle sich jeder Lion verpflichtet, betonte Birgit Struthoff in ihrer Abschlussrede. So sei es auch in den vergangenen zwölf Monaten möglich gewesen, durch zahlreiche Aktionen und ehrenamtlichen Einsatz Notleidenden mit Spendengeldern zu helfen. Die Lions-Freundinnen förderten Projekte für Kinder und Jugendliche und unterstützten soziale Organisationen und kulturelle Einrichtungen. Mit einem Augenzwinkern und der Frage „Gestatten Sie?“ übergab Struthoff die Präsidentennadel an Heike Mumm. Vizepräsidentin ist nun Christiane Mamavar. Struthoff wünschte ihrer Nachfolgerin Spaß und Freude im neuen Amt.

Heike Mumm stellt als Biologin und Meereskundlerin den Schwerpunkt ihres Jahresprogramms unter das Motto „Alles fließt“. Das Wasser, argumentierte sie, stehe in direktem Zusammenhang mit den beiden Flüssen Hunte und Weser, die sich im Vereinsnamen wiederfänden. Sie ermunterte die Mitglieder, Regenjacke und Gummistiefel zu den kommenden Treffen bereitzuhalten, um das Leben im und am Bach mit ihr zu erkunden. Die neue Präsidentin sieht der neuen Herausforderung als Präsidentin des Clubs mit Freude und großer Motivation entgegen.