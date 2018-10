Ins Ammerland, nach Bad Zwischenahn und den Rhododendronpark Hobbie bei Westerstede reisten 50 Mitglieder und Gäste des Heimatvereins Osterholz-Scharmbeck. Bei recht kühlem Frühlingswetter starteten sie. Die Vorsitzende, Ute Fritz, hieß alle willkommen.

Erste Station war in Bad Zwischenahn-Dreibergen das Restaurant Fährkroog. Im historischen Reetdachhaus am See genoss die Gruppe ein typisch Ammerländer Mittagsgericht mit Fisch oder Schnittjebraten. Nach einem Spaziergang ging es weiter. Nächstes Ziel war der Rhododendronpark der Familie Hobbie in Westerstede-Linswege.

Die mächtigen, teils baumartig wachsenden Rhododendren in reicher Farbenpracht beeindruckten die Besucher. Sie erfreuten sich an der besonderen Parkanlage mit Teich und Skulpturen. Danach erfrischten sich die Fahrgäste mit Ammerländer Apfelkuchen. Mit vielen kleinen Garten-Accessoires reisten sie schließlich zurück. Ute Fritz kündigte die Fahrt zum Spargelessen ins Restaurant Würger in Uthlede und zur gläsernen Werft in Vegesack, am 14. Juni, an. Nähere Infos unter Telefon 0 47 91 / 5 95 27.