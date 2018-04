Mr. und Mrs. Gere? Angeblich hat Richard Gere seine Freundin Alejandra Silva geheiratet. (Carlos Alvarez/Getty Images)

Aller guten Dinge sind drei? Heimlich, still und leise hat Richard Gere offenbar zum dritten Mal geheiratet. Wie das spanische Magazin „Hola!“ berichtet, trat der 68-Jährige bereits am Anfang des Monats mit seiner 33 Jahre jüngeren Freundin Alejandra Silva vor den Altar. Am 6. Mai sei eine große Feier in New York geplant, heißt es weiter.

Der Hollywoodstar und die Geschäftsfrau sind seit 2014 liiert. Silva brachte einen kleinen Sohn aus erster Ehe mit in die Beziehung, Richard Geres Sohn aus seiner Ehe mit Schauspielkollegin Carey Lowell wird in diesem Jahr volljährig. Von 1991 bis 1995 war der Darsteller bereits mit Supermodel Cindy Crawford verheiratet.