Die neuen Ehrenvorstandsmitgleder: Helmut Meyer (von links) und Hinrich Tietjen. Rechts steht der Vorsitzende Axel Miesner.

Mai 1977 ununterbrochen dem Vorstand an. Wie der neue Vorsitzende Axel Miesner im Rückblick feststellte, startete Hinrich Tietjen zunächst als Schriftführer und übernahm am 8. September 1987 nach Einweihung des Bauernhauses und damit offizieller Eröffnung des Lilienhofes von Gustav Geffken den Vorsitz bei den Heimotfrünn.

Als Dank und Anerkennung für seine bereits damals langjährige Vorstandsarbeit wurde Hinrich Tietjen 2006 das Niedersächsische Verdienstkreuz ausgehändigt. Helmut Meyer und Hinrich Tietjen wurde 2007 für ihre damals 30-jährige Arbeit im Vorstand der Worphüser Heimotfrünn durch die Gemeinde die Ehrennadel verliehen. Beide haben sich um den Verein mehr als verdient gemacht. Mit ihnen wurde der Lilienhof, was er heute ist: ein Filetstück in Worphausen und ein Schmuckstück in Lilienthal.

Der neue Vorstand: Axel Miesner (von links), Birgit Reiß, Sonja Brüggemann, Elke Geffken-Dreier, Heike Brüning und Peter Brünjes.

Der Verein sei den Beiden zu mehr als Dank verpflichtet, so Axel Miesner. Ein Dank gelte in diesem Zusammenhang auch den Ehefrauen, die ihre Männer unterstützt haben. Als Dank und Anerkennung für die 40-jährige Tätigkeit wurde Hinrich Tietjen zum Ehrenvorsitzenden und Helmut Meyer zum Ehrenkassenwart ernannt. Beide gehören weiter dem Vorstand an, können ihre Erfahrungen einbringen und stehen dem neuen Vorstand mit Rat und Tat zur Seite.

Bürgermeister Kristian Tangermann bedankte sich bei allen Aktiven im Verein für ihre ehrenamtliche Tätigkeit auf dem Lilienhof. Dort würden immer sehr schöne Veranstaltungen geboten. Gegenüber Helmut Meyer und Hinrich Tietjen brachte der Bürgermeister zum Ausdruck, dass es in der heutigen Zeit schon fast einmalig sei, dass sich Bürger 40 Jahre aktiv in die Vorstandsarbeit eines Vereins einbringen. Auch Tangermann bedankte sich bei den beiden Ehrenvorstandsmitgliedern für die enorme Arbeit, die sie in all den vielen Jahren geleistet haben.

Zum neuen Vorsitzenden der Worphüser Heimotfrünn wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Axel Miesner gewählt. Stellvertretender Vorsitzender ist nun Peter Brünjes. Als Schriftführerin bleibt Birgit Reiß weiter im Amt, ihre Stellvertreterin wurde Heike Brüning. Neue Kassenwartin wurde die bisherige stellvertretende Kassenwartin Sonja Brüggemann; deren neue Stellvertreterin wurde Elke Geffken-Dreier. Als Delegierte für den Ortsjugendring Lilienthal wurde Andrea Schwarz gewählt. Miriam Holz wurde für zwei Jahre zur Kassenprüferin gewählt; sie übt dieses Amt gemeinam mit Hendrik Grotheer aus. Anschließend wurden langjährige Mitglieder für ihre 40-jährige und 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Darauf folgten Berichte aus den Gruppen, und die Termine für dieses Jahr wurden besprochen, unter anderem eine Tagesfahrt nach Emden. Im Anschluss an die Versammlung wurden noch selbst geschmierte Brote gereicht, sodass der Abend gemütlich ausklang.