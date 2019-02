Thomas Blaeschke (von links) und Sara Dähn wurden von Anne-Katrin Bullwinkel begrüßt.

Mit einem reichhaltigen und leckerem Frühstück verwöhnt, fanden viele nette Gespräche statt. Die Dekoration ließ einen Hauch von Frühling spüren.

Im Anschluss begrüßte die erste Vorsitzende Anne-Katrin Bullwinkel das Duo „Voice over Piano“ mit Sara Dähn als Sängerin und Thomas Blaeschke am Piano. Sie sagte „Es ist schon was Besonderes, auf dem Flyer mit den Auftrittsorten Berlin – Rade – New York zu stehen.“ Gleich beim ersten Song, Leonard Cohens „Hallelujah“, gab es Gänsehautfeeling. Es folgten Stücke aus verschiedenen Musicals, und auch selbst komponierte Lieder wie zum Beispiel „Sternenstaub“, in dem es um den Tod der Oma von Sara Dähn geht. Das Publikum war zu Tränen gerührt.

Für Blaeschke, der in Neuenkirchen aufgewachsen ist, war es ein Heimspiel. Gekonnt moderierte er die Darbietungen. Die Landfrauen honorierten die Leistungen der beiden Künstler mit lang anhaltendem Applaus. Den Rufen nach Zugaben kamen sie gerne nach. Alles in allem war es ein schöner Vormittag.