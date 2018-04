Mal macht er das auch als Autor, indem er unter dem Pseudonym Hein Botterbloom Geschichten schreibt, in denen er vermittelt, was die Natur alles zu bieten hat.

Zu seinen Werken gehören auch die „Geschichten aus der Bärenhöhle“, die er kürzlich auf Einladung des Naturschutzbunds in Worpswede im Haus im Schluh zum Teil vorgelesen, zum Teil aber auch sehr lebendig und anrührend erzählt hat. An einem herrlich milden Abend wurden kurzerhand die Stühle hinausgetragen, und in kleiner Runde saßen die Anwesenden dann vor dem Giebel vom Haus im Schluh draußen in der Natur und konnten neben dem Vorgetragenen auch noch dem Abendgesang der Vögel im Hintergrund lauschen – ein ganz besonderes Erlebnis.