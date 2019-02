Heiner Brock

„Ich wollte immer die Leute gewinnen, dass sie aus Lust bei Löwenherz mitmachen“, erläutert Heiner Brock seine Motivation. „Eine positive Grundstimmung war und ist mir wichtig sowie die Vernetzung mit Menschen, Medien und Politik. Es war schon eine Herausforderung, zu Beginn die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen. „Denn am Anfang waren Kinderhospize absolutes Neuland – auch für die Zeitungen, die sich mit dem Thema zunächst sehr schwer taten“, so der 65-Jährige. „Mitgefühl statt Mitleid war unser Motto.“ Heiner Brock fand es spannend, als einer der Pioniere daran mitzuwirken, ein Projekt zu realisieren, das Politiker und Krankenkassen seinerzeit zunächst als überflüssig abgetan hatten.

Heute freut sich Heiner Brock über die große Akzeptanz in der Bevölkerung für das Kinder- und Jugendhospiz. Und so ganz lässt ihn Löwenherz natürlich auch nicht los: Als Kurator für die Stiftung und als Berater für den Verein bleibt er dem Kinder- und Jugendhospiz auch in den kommenden Jahren verbunden.