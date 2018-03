Hatte sich Steenken in seiner Kindheit mit der Zucht und Haltung von Hühnern und Kaninchen beschäftigt, so sind es heute die Rasse-, Flug- und Brieftauben denen er sich mit viel Herz und Freude widmet.

Im Jahr 1975 dem Stedinger Rassegeflügelzuchtverein Berne beigetreten, brachte er sich dort von Anfang an als Aktivposten ein. Die regelmäßige Teilnahme an Versammlungen, Arbeitsdiensten und auch an den übergeordneten Verbandsveranstaltungen waren und sind noch heute für ihn verpflichtend. Auf seine Initiative hin gründete sich 1989 die Jugendgruppe des Rassegeflügelvereins Berne. Auch hat er mit dem Projekt Schulhühnerstall die gute Beziehung zwischen Schule und Rassegeflügel maßgeblich gefestigt.

Seit vielen Jahren findet die Vereinsausstellung in der Comenuis-Schule statt. Dort bringt sich Heinke Steenken als engagierter Ausstellungsleiter ein. Viele Jahre war er Zweiter Vereinsvorsitzender, zeigte sich für die Gestaltung des 75-jährigen Vereinsjubiläums verantwortlich und war zwölf Jahre Vorsitzender. Heinke Steenken führte den 1927 gegründeten Verein zur heutigen Stärke mit aktuell 93 Mitgliedern und 17 Jugendlichen und ist mittlerweile Ehrenvorsitzender.

Züchterisch liegt sein Augenmerk auf die Taubenrasse Memeler Hochflieger. Aber auch mit Texaner, Pfautauben und Deutschen Modeneser konnte er sich bundesweit mit anderen Züchtern und Zuchten messen und so manche Auszeichnung entgegennehmen. Neben mehreren Wesermarsch-Meisterschaften und vielen Verbandspreisen ist er besonders stolz auf das in der Züchterschaft sehr begehrte „Blaue Band“, welches anlässlich der Deutschen Junggeflügelschau in Hannover für sehr qualifizierte Tiere vergeben wird, und er im Jahr 1990 erringen konnte.

Besondere Freude machen ihm die Tauben im regelmäßigen Freiflug. Steenken ist Mitglied im Flugtauben-Verein Niedersachsen und absolvierte die Prüfung zum Hochflug-Taubenrichter. Aber auch mit seinen Brieftauben nimmt der 69-jährige aktiv am Vereinsleben teil. Man sieht ihn regelmäßig mit seinem Fahrrad und Tauben-Anhänger zur Brieftauben-Einsatzstelle nach Bremen-Farge fahren.

„Ein Leben für die Taubenzucht“, so bescheinigte der Verbandsvorsitzende das Engagement des Meisters der Rassegeflügelzucht Weser-Ems: Heinke Steenken vom Stedinger Rassegeflügelzuchtverein. Stolz sind auch die Vereinsmitglieder des Stedinger Rassegeflügelzuchtvereins Berne. Hier sieht man die Auszeichnung als Bestätigung seines Wirkens über viele Jahrzehnte für die Rassegeflügel- und Taubenzucht.