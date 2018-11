Ehrensache

Heino will Fußballclub helfen - Vereinsheim niedergebrannt

Heino hat in seiner Jugend gerne Fußball gespielt. Jetzt ist sein alter Club in große Not geraten. Der Sänger hat sofort seine Hilfe angeboten.