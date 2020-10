81 Jahre hat Schlagerstar Heino mittlerweile auf dem Buckel. Die meiste Zeit davon störte sich die Öffentlichkeit nicht an Begriffen wie "Zigeuner". Inzwischen sind viele Menschen für als rassistisch geltende Sprache sensibilisiert - Heino findet an dem Wort weiterhin nichts problematisch, wie er nun gegenüber "Bild" deutlich machte. (2020 Getty Images / Andreas Rentz)

Die Aufregung kannte mal wieder kaum Grenzen - jedenfalls nicht in den Kommentarspalten: Mitte August sorgte eine vermeintlich lapidare Produktumbenennung für hitzige Diskussionen auf Social Media. Die Marke „Knorr“ strich die Bezeichnung „Zigeunersauce“, da der Begriff „Zigeuner“ als rassistisch und herabwürdigend gegenüber Sinti und Roma gilt. Nun wurde Schlagerstar Heino von „Bild“ zum Thema Political Correctness und dem Wandel der Sprache befragt. Und der 81-Jährige redete gegenüber „Bild“ Klartext: „Ich verstehe nicht, warum man Zigeunersauce plötzlich nicht mehr so nennen darf. Als hätten wir in Deutschland keine anderen Probleme!“ Heino kündigte an, er „werde auch weiterhin Lieder wie 'Lustig ist das Zigeunerleben' singen“. Rhetorisch fragte er: „Oder soll ich jetzt 'Lustig ist das Paprikaleben ungarischer Art' singen? Will man die berühmte Operette 'Der Zigeunerbaron' von Johann Strauss jetzt in 'Der Sinti und Roma Baron' umbenennen?“

Heino scheint keine Notwendigkeit darin zu sehen, den Begriff aus der Kunst zu entfernen. „Das macht für mich keinen Sinn“, ist der Kommentar des Schlagerstars zur Diskussion. Eines seiner Argumente: In den 70er-Jahren hatte Heino viele Freunde unter Sinti und Roma. Unter anderem an den Erfahrungen von damals macht er offenbar fest, dass sich Betroffene am Wort „Zigeuner“ nicht wirklich stoßen würden: „Wir haben tolle Feste gefeiert, und wenn ich meine Zigeunerlieder sang, hat sich keiner am Begriff 'Zigeuner' gestört. Im Gegenteil“, so Heino laut „Bild“.

Auch in Zukunft hat der Schlagersänger offenbar nicht vor, seine Bezeichnung für Sinti und Roma dem Zeitgeist anzupassen: „Im Restaurant werde ich auch weiterhin mein Zigeunerschnitzel bestellen“, machte er gegenüber „Bild“ deutlich.