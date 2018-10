Denn dann serviert das Ehepaar Luciana Tartari und ­Mariano Paderi heiße Waffeln, selbstgebackenen Kuchen, Kaffee mit Schuss und gegrillte Panini.

Wer also die kalte Jahreszeit mit einer Prise südländischem Flair ­genießen will, der sollte La Piazza einen Besuch abstatten. Heiße ­Getränke wärmen Leib und Seele – ob Baileys Latte, Eierpunsch oder Kaffee Karamell mit Sahnehäubchen. „Wir haben auch heiße ­Schokolade nach italienischer Art. Sie ist fast so cremig wie ein ­Pudding und es gibt sie in verschiedenen Sorten, zum Beispiel weiß oder mit Chili“, schildert Mariano Paderi. Seine Ehefrau Luciana ­Tartari ergänzt: „Beliebt sind außerdem unsere Panini. Die ­Gäste können sich verschiedene Brot­sorten und Beläge auswählen. ­Anschließend werden die Panini gegrillt.“

Auch die Auswahl an Waffeln lässt keine Wünsche offen. So gibt es etwa Varianten mit Nutella und Amaretto oder mit Banane, Zimt und Grandmarnier. Dass jeweils Sahnetupfer, eine Eiskugel und kunstvoll aufgeschnittene frische Früchte auf den Teller gehören, versteht sich für das Gastronomen-Ehepaar von selbst.

„Wir sind mittlerweile seit fünfeinhalb Jahren in Syke ansässig und haben schon viele Stammgäste gewonnen“, freut sich Mariano Paderi. „Für die Treue möchten wir uns herzlich bedanken.“ Man merkt ihm und seiner Ehefrau Luciana Tartari an, dass es ihnen Spaß macht, die Besucher der italienischen Gelateria mit sorgfältig zubereiteten ­süßen und herzhaften Kleinig­keiten zu verwöhnen.

Eine Besonderheit von La Piazza ist, dass Mariano Paderi das Eis selbst herstellt. „Wir haben in ­Thedinghausen unser Eislabor. Während meine Ehefrau vor allem im Café arbeitet, bin ich meistens dort und sorge für Nachschub“, erzählt er. In Thedinghausen werden auch die Eiswagen, die für den ­Familienbetrieb in der Region unterwegs sind, mit hausgemachten Leckereien ausgestattet. „Das ist ein Highlight für die Kinder, wenn der Eiswagen klingelt und in die Straße einbiegt. Da freuen sich auch die Erwachsenen, die das selbst von früher kennen“, freut sich Paderi. Die bunten Transporter samt leckerem Inhalt können auch für private oder Betriebsfeiern geordert werden, gibt er einen Tipp. Sogar der kleine Sohn Gianluca hilft schon gerne im Familienunternehmen mit. „Die Stunden, die wir in der Gelateria verbringen, darf man nicht zählen. Aber es macht uns ­allen großen Spaß“, sagt Luciana Tartari.

Weitere Informationen zum Eiscafé und den Eiswagen gibt es im Internet unter www.la-piazza-­syke.de sowie auf der Facebook­seite der Gelateria.