Ein Outfit, das Helene Fischer bei ihrer letztjährigen Tour trug, sorgt gerade für hitzige Debatten. In einem vor der Kontroverse aufgezeichneten Interview verrät die Sängerin nun, wie sie zu ihren Outfits kommt.

Helene Fischer und ihre Outfits sind derzeit in aller Munde. In einem Gespräch mit Moderatoren-Ikone Frank Elstner plaudert die 35-Jährige nun zu ebendiesem Thema munter aus dem Nähkästchen. Als der 77-jährige Elstner die Schlagerqueen fragt, wer ihre Outfits aussuche, erklärt sie: „Ich habe natürlich Stylisten und Designer und ein paar wichtige Leute, die mich beraten und mir Dinge abnehmen.“ Die Schlagersängerin gesteht ein, dass ihre Berater „da ehrlich gesagt auch viel weiter sind“.

Helene Fischer verlässt sich ein Stück weit aber durchaus auch auf ihr eigenes Urteil, wie sie weiter erklärt. „Ich weiß: Das steht mir, darin fühle ich mich wohl, das ist bequem.“ Nach diesen Kriterien suche sie ihre Bühnenoutfits aus und bespreche sie dann mit den Designern. Bei den meisten Kleidern handle es sich um Maßanfertigungen - „was das Outfit leisten muss auf der Bühne, das kann man nicht einfach so im Laden kaufen“.

Privat gerne in Jeans und T-Shirt

Privat interessiere sie sich zwar für Mode, „aber nicht so, dass ich da ständig up to date bin und immer das Neueste tragen muss.“ Die meiste Zeit laufe sie mit Jeans, T-Shirt und Sneakers herum, erklärt die Sängerin entspannt.

Obwohl Helene Fischer sich nach ihrer Trennung von Florian Silbereisen Ende 2018 eine Auszeit nahm, um sich zu erholen und die Zeit mit ihrem neuen Partner Thomas Seitel zu genießen, dominierte die 35-Jährige zuletzt wieder die Schlagzeilen. Im Zusammenhang mit der Ausstrahlung eines Konzertfilms im ZDF hatte Moderatorin Maja Weber sich kritisch zu Fischers Outfits geäußert und ein rotes Latex-Kleid gar mit Prostitution assoziiert. Das Interview mit Frank Elstner wurde bereits vor einigen Wochen aufgezeichnet, aber erst jetzt im Rahmen der Reihe „Wetten, das war's..?“ bei YouTube veröffentlicht.