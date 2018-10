In Verden wurde bereits eine Straße nach Adolph Kolping benannt. (Björn Hake)

Projekte initiieren, die den Schwachen der Gesellschaft zugutekommen. All dies sind Grundsätze des Kolpingwerks, eines Verbandes, dessen Anfänge bereits in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückgehen und dessen Mitglieder sich das Leben und Wirken des katholischen Priesters Adolph Kolping (1813 – 1865) zum Vorbild nehmen, um in der heutigen Zeit nach seinen Werten und Normen und im Sinne des Evangeliums zu handeln. Organisiert sind die deutschlandweit 270 000 Mitglieder (weltweit 400 000 Mitglieder in 62 Ländern) in 27 Diözesanverbänden, in denen es wiederum 2422 sogenannte Kolpingsfamilien gibt. „Eine davon befindet sich seit 1955 in Verden, gegründet mit 13 Personen“, berichtet die Vorsitzende, Monika Trynogga, die dieses Amt seit dem plötzlichen Tod des vorherigen Vorsitzenden, Thomas Jurdzik, in kommissarischer Funktion ausübt.

Mitglied der insgesamt 34-köpfigen Kolpingsfamilie sei sie, die sie „quasi hineingeboren“ wurde, da auch ihr Vater in ihrer Heimatgemeinde in Gelsenkirchen-Buer Mitglied war, seit 2005. Zu ihren Aufgaben gehöre es nun, die monatlichen Treffen (jeweils am dritten Freitag eines Monats, beginnend wahlweise um 19.45 Uhr mit einer kleinen Andacht in der Josefskirche oder um 20 Uhr im Gemeindehaus St. Josef) einzuberufen, zu planen und zu moderieren. „Häufig sind auch Referenten zu Gast“, so die 63-Jährige. Außerdem sei sie in die Organisation von Aktionen wie die Gebrauchtkleidersammlung sowie gesellige Runden, eine Spargeltour im Frühjahr, ein sommerliches Grillen und, bald anstehend, das sogenannte Oktoberfest involviert.

Kleiderspenden für Bedürftige werden regelmäßig von den Kolpingmitgliedern gesammelt. (Daniel Karmann, dpa)

Zunächst sei das Kolpingwerk, damals unter dem Namen Gesellenverein, ein Handwerkerverein gewesen, der bestimmte Berufsgruppen unterstützen und insbesondere Bildungsangebote für die jungen Handwerksburschen machen wollte. Seit den 1980er-Jahren würden auch Frauen Mitglied bei ihnen werden können, zuvor sei es ein "reiner Männerverein" gewesen. "Und als Schreinermeister war mein Vater selbstverständlich auch Kolpingbruder.“ Bis zur heutigen Zeit habe sich das Themenspektrum erheblich ausgeweitet, „heutzutage sind alle sozialen Themen potenziell auch Kolpingthemen“. Ein Schwerpunkt der Arbeit des Kolpingwerks stelle die Jugendarbeit dar, so gebe es beispielsweise einen eigenen Jugendverband mit mehr als 50 000 Mitgliedern, junge Erwachsene wiederum könnten sich im Rahmen der Jugendgemeinschaftsdienste (JGD) an internationalen Workcamps beteiligen und gemeinsam mit Gleichgesinnten an einem gemeinnützigen Projekt mitarbeiten. So ermögliche der Freiwilligendienst über das Programm „weltwärts“ einen längeren Einsatz in Partnerprojekten vor Ort. Darüber hinaus stellten die Kolpinghäuser einen Anlaufpunkt insbesondere für junge Menschen dar, die beispielsweise aufgrund einer Ausbildung aus ihrer Region wegziehen müssten. Diese Häuser stünden jedoch nicht nur jungen Menschen offen: „Meine Familie und ich haben in einem dieser Häuser in Duderstadt einige Wochenenden verbracht, als wir noch gar nicht Mitglied bei Kolping waren“, was einmal mehr die Offenheit des Kolpingwerks zeige.

Was die Verdener Kolpingfamilie angehe, so seien von den 34 Mitgliedern nur sehr wenige jünger als 60 Jahre, „viele sind über 70, etliche sogar über 80“. Auf der anderen Seite wiederum gebe es auch einige Jüngere, die zwar keine Mitglieder seien, aber bei verschiedenen Aktionen mitarbeiteten oder an einzelnen Treffen, die unter einem bestimmten Thema stehen, teilnehmen. Sehr freuen würde man sich über das ein oder andere weitere permanente Mitglied. „Ziel von uns allen ist es, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass wir niemanden alleine lassen, dass wir einander unterstützen.“

Um Unterstützung gehe es auch bei dem Projekt der Gebrauchtkleidersammlung. „Die Übergabe der gesammelten Kleidungsstücke erfolgt jeweils im Frühjahr, gesammelt wird aber ganzjährig.“ Gebrauchte Kleidungsstücke könne man nach Absprache entweder zur Kirche bringen oder aber man nehme Kontakt zu ihnen auf, damit sie von zuhause abgeholt würden. Sie arbeiteten dabei eng mit der Kleiderkammer der Caritas zusammen, „das heißt, dass die besten Kleidungsstücke in Verden bleiben (Kleiderkammer Caritex), sofern der Spender nichts dagegen einzuwenden hat“. Alles, was in der Kleiderkammer keinen Abnehmer finde, komme in ihre Kleidersammlung. „Der Erlös der Sammlung, die fast jede Kolpingfamilie hier im Umkreis zeitgleich durchführt, ist für Projekte in Brasilien bestimmt“, fließe dort in den Brunnenbau oder in soziale Einrichtungen, in denen Jugendliche eine Ausbildung erhalten oder Frauen zum Beispiel als Näherinnen ausgebildet werden könnten. Bei dieser Gebrauchtkleidersammlung handele es sich um ihr größtes soziales Projekt. „Bei der letzten Sammlung konnten wir uns zudem über etwa 15 Flüchtlinge freuen, die mit Begeisterung Kleidersäcke getragen und im Container gestapelt haben.“ Wer Kleidung abgeben wolle, der könne sich bei Christoph Gürlich unter der Telefonnummer 0 42 31/ 6 24 11 melden.

Die Verdener Kolpingfamilie sei zudem in der Flüchtlingshilfe aktiv, unterhalte einige persönliche Kontakte zu Flüchtlingen von der Elfenbeinküste, die katholisch seien und bei ihnen zur Kirche gingen. Flüchtlinge aus Eritrea feiern regelmäßig mit eritreischen Diakonen aus Bremen orthodoxe Gottesdienste im Gemeindehaus. „Zwei Eritreer haben an einem Abend in der letzten Woche für uns einen Vortrag über ihr Land und ihre Kirche gestaltet.“

Grundsätzlich könne jede Familie im Kolpingwerk die Schwerpunkte ihrer Arbeit frei wählen, „was gemacht wird hängt immer von den Mitgliedern ab“. Einige von ihnen hätten sich bei der Verdener Tafel engagiert, andere als Pflegelotsen oder auch als ehrenamtliches Mitglied im Verdener Seniorenbüro. Wieder andere engagierten sich im Rat der Stadt Verden, im Kreistag und als Seniorenbeauftragter der Stadt Verden, seien im Kirchenvorstand oder im Pfarrgemeinderat der St.-Josef-Gemeinde. Engagement in der jeweiligen Gemeinde zeichne grundsätzlich jede Kolpingfamilie aus.

Sie wollten sich in diesem Jahr erstmalig an der ökumenischen Friedensdekade beteiligen, indem sie eine Friedensandacht gestalteten. Diese werde, zehn Tage vor dem Buß- und Bettag, in St. Johannis am 12. November ab 18 Uhr stattfinden, „Interessierte sind herzlich eingeladen“. Neue Gesichter sehe man bei ihnen auch öfter bei den Themenabenden. „Wir haben uns zum Beispiel durch die Polizei den sogenannten Enkeltrick und andere Betrugsmaschen erklären lassen.“

Das Programm der Sitzungen liege jeweils im Schriftenstand der Kirche aus und befinde sich zudem im Schaukasten vor der Kirche. „Zu uns kann jeder kommen, egal ob katholisch oder nicht, egal ob Mitglied einer Kirche oder nicht.“ Lediglich zum Oktoberfest am 20. Oktober (ab 19 Uhr) sei aufgrund der Essensbestellung eine Anmeldung erforderlich (eine Liste liegt in der Kirche aus).

Kontakt zur Kolpingsfamilie Verden erhalten Interessierte per E-Mail an monika.trynogga@web.de. Allgemeine Informationen über das Kolpingwerk sind im Internet auf der Seite www.kolping.de zu finden.