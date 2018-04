Immer wieder heißt es, Abschied zu nehmen. Manchmal ist nur für kurze Zeit, manchmal aber ist es für immer.

Es ist der Lauf der Dinge. So, wie eine Pflanze wächst, in Schönheit aufblüht, in Würde welkt und irgendwann vergeht, so ist der Weg des Lebens. Tröstend ist für viele Menschen, dass selbst viele Forscher überzeugt sind, dass nichts im Universum verloren geht. Und für alle Menschen steht wohl fest: Liebe bleibt.

Wer einen Menschen an seiner Seite verloren hat, braucht immer Zeit, den Verlust zu verarbeiten. Jeder möchte das Leben verstehen. Manchmal jedoch fällt es schwerer als sonst. Besonders nach einem Todesfall im Familien- und Freundeskreis strömt Vieles auf die Hinterbliebenen ein. Oft geht es nur um Formelles. Selten hat jemand, der verlassen wurde, auch die Kraft, sich um alles zu kümmern.

In diesen Stunden ist es für viele Menschen hilfreich, dass es Fachleute gibt, die zuhören können und vertrauensvoll die Wünsche der Kunden verstehen. Die Inhaber und Mitarbeiter von Bestattungsunternehmen wollen Betroffenen in schweren Stunden zur Seite stehen. Sie wollen Helfer in der Stille sein. Sie haben einen Anspruch, der sie eint: Dem Unausweichlichen würdevoll zu begegnen.

Für manche Menschen ist es wichtig, dass sie zu Lebzeiten selbst sich um ihr Begräbnis kümmern. Sie wählen aus einer Vielzahl von Angeboten das für sie passende aus. Manche möchte damit seine Familie entlasten, anderen geht es ein Stück weit vielleicht auch um eine Art von Sicherheit. Andere widerum wollen nicht über das Lebensende nachdenken. Jeder ist in seiner Entscheidung frei.

Entscheidend ist, dass in schweren Stunden es niemand den anderen recht machen muss. Jeder ist sich selbst verpflichtet. Gut ist, wenn es genau dann jemanden gibt, der die Hinterbliebenen einfühlsam berät. Nach dem Tod geht es darum, Antworten zu finden. Oft aber stehen viele Fragen im Raum: Was sind die nächsten Schritte? Wie soll der Sarg aussehen. Was erwarte ich von der Trauerfeier? Gibt es Wünsche?

Qualifizierte Bestattungsunternehmen wollen den Menschen einen Teil dieser Antworten geben. Und eine gute Beratung hilft Ordnung in eine Welt zu bringen, die für Betroffene scheinbar aus den Fugen geraten ist.

Bestatter können mit einer gewissen Routine die Dinge ordnen. Sie können Angehörige und Freunde in schweren Stunden entlasten. Nur, wer gut beraten ist, und wer sich gut aufgehoben fühlt, kann auch entspannt trauern – und dann vielleicht auch wieder ein Stück weit in die Zukunft schauen.