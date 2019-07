Ungebrochen kreativ: Helge Schneider. Foto: Uwe Anspach (Uwe Anspach / dpa)

In diesen Tagen kommt sein neues Album heraus, da kündigt Helge Schneider schon sein nächstes Projekt an: Der Komiker will erneut einen Film drehen.

„Ich werd' auch mal wieder 'nen Film machen, hab' ich mir überlegt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Im Jahr 2022 könne man damit rechnen, vielleicht sogar schon 2021. Worum es in dem Film gehen soll, ist noch unklar. Der Improvisationskünstler hat neben seinen Musikalben bereits in der Vergangenheit eine Reihe von eigenen Filmen herausgebracht.

Am Freitag (2. August) kommt jedoch zunächst Schneiders neues Album „Partypeople (beim Fleischer)“ heraus - eine Mischung aus Jazz-Klamauk, kurzen Hörspielen und Instrumentalstücken. (dpa)