Tarmstedter Skatclub auf Rang elf

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Helmut Knoop sticht hervor

FR

Tarmstedt. Am zweiten Spieltag in der Verbandsliga musste der Tarmstedter Skatclub in Wischhafen bei Herz Bube Drochtersen II antreten. Weitere Gäste waren der Cuxhavener Skatclub II und die Buxtehuder Skatfreunde.