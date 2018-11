Festakt in der Menckeschule (Maximilian von Lachner, Maximilian von Lachner / www.maximilianvonlachner.de)

Neben dem „Langen“, wie Scherf auch liebevoll genannt wird, stiegen allerdings ebenso die Lütten auf die Bühne: So sang der Schülerchor zum festlichen Anlass Lieder auf die Menckeschule. Schon im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten hatten sich die Grundschüler im Rahmen einer Projektwoche auf Spurensuche begeben und dabei erfahren, wie ihre Schule früher war und wie sie sich im Lauf der vielen Jahre ihres Bestehens verändert hat. All ihre Forschungsergebnisse konnten Besucher in einer Ausstellung anschauen. Und sie haben sich die Vergangenheit auch schmecken lassen – beim Buchweizenpfannkuchenbacken und anschließendem Verspeisen. Diese Pfannkuchen waren früher ein alltägliches Essen und hießen damals noch Bookweetenpannkoken.