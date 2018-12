vl Oliver Lottke Herbert Bauer Harald Stehnken Thomas Kauffeld Christina Jantz-Herrmann.jpg

„50 Jahre Mitglied in einer Partei, das ist etwas Besonderes“, so die Vorsitzende Christina Jantz-Herrmann bei ihrer Begrüßung zur Jubilarehrung. Ein Jubiläum stach besonders heraus, das goldene von Herbert Bauer. Bereits seit 50 Jahren hält er der deutschen Sozialdemokratie seine Treue und verfolgt dabei insbesondere die Geschicke in seiner Heimatgemeinde Schwanewede. Geehrt wurden selbstverständlich auch die anderen Jubilare für ihre Mitgliedschaften von 40 und zehn Jahren, wie Thomas Kauffeld. Abgerundet wurde das gesellige Beisammensein bei köstlichem Kuchen und Torte durch ein Grußwort von Oliver Lottke, Landtagsabgeordneter für die Gemeinde Schwanewede. Im Bild zu sehen sind (von links) Oliver Lottke, Herbert Bauer, Harald Stehnken, Thomas Kauffeld und Christina Jantz-Herrmann.