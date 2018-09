Rostbraun mit einigen violett blühenden Tupfern: Das ist das trostlose Bild, in dem sich das Pestruper Gräberfeld nach der langen Sommertrockenheit darstellt. Nach einer gemeinsamen Besichtigung des BUND Wagenfeld-Ströhen, der den Schäferhof Teerling übernommen hat, und Revierförster Heiner Brüning vom Forstamt Ahlhorn wurde jetzt entschieden, auch die Herbstbeweidung in diesem Jahr ausfallen zu lassen. „Durch die immensen Trockenschäden an der Heide werden selbst die genügsamen Moorschnucken nicht satt“, erläutert Heiner Brüning. Eine Beweidung sei nur mit Zufütterung möglich und das bedeute einen zusätzlichen Nährstoffeintrag durch den Schafkot. „Beweidungsziel ist aber Nährstoffe auszutragen, um den armen Heidestandort zu erhalten, daher haben wir uns für eine erneute Beweidung erst im Frühjahr 2019 entschieden. Dann wird man auch erkennen, wie sich die Heide von diesem Extremsommer erholt“, so Brüning.