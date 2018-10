Das Partykonzept ist in und um Heilshorn herum ein fester Begriff und findet auch in diesem Jahr statt.

Das Organisationsteam der Freiwilligen Feuerwehr Heilshorn erhielt ein äußerst positives Feedback von Jung und Alt. So hat es sich auch für die diesjährige Ausgabe erneut viele Gedanken gemacht und diverse Neuheiten für die Gäste ausgedacht. Es gibt eine komplett neue Zeltdeko und auch der Außenbereich wurde neu gestaltet. Im Zelt steht zudem eine Garderobe und eine Cocktailbar bereit. Die Dekoration ist passend zum Motto und zur Jahreszeit kreativ und fantasievoll. Das ganze Jahr über wurden dafür unzählige Ideen gesammelt und nun umgesetzt.

Laternelaufen zum Start

Den Startschuss zu den Feierlichkeiten bildet das Laternelaufen einen Tag zuvor, am morgigen Freitag. Ein absolutes Muss für alle, die in oder um Heilshorn herum wohnen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 200 Kinder. Um 17.30 Uhr ist das Treffen am Sportplatz Heilshorn angesetzt, damit es noch ausreichend Zeit gibt, etwas Leckeres zu essen und zu trinken. Auch ein Kürbisschnitzen findet wieder statt. Zusätzlich verzaubert eine Schneefee die Kinder. Um 19 Uhr startet das Laternelaufen. Die Feuerwehr begleitet die Kinder etwa 45 Minuten lang sicher durch das Dorf.

Im Anschluss wird um 20 Uhr ein tolles Höhenfeuerwerk auf dem Sportplatz entzündet. Danach steht im Zelt eine Hüpfburg für die Kleinen bereit. Für Stimmung und gute Laune sorgt DJ Bob.

Am Sonnabend wird ab 20 Uhr das Herbstfeuer gefeiert. Für das leibliche Wohl ist in ausreichenden Mengen gesorgt. Ein Garant für die gute Party ist DJ Toddy. Das Unikat wird zum wiederholten Mal das Herbstfeuer rocken. Neben vollen Tanzflächen sorgt er mit seinen einzigartigen Showeinlagen für einen gelungenen Abend.

Tickets an der Abendkasse

Tickets zum Herbstfeuer sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Einlass ist ab 25 Jahren. Die Freiwillige Feuerwehr Heilshorn bedankt sich bei allen Helfern, Freunden und Firmen, die das Herbstfeuer unterstützen.