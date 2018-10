Am vergangenen Sonntag stand für die Mitglieder des Arbeitskreises Heimatpflege Neddenaverbergen der jährliche Herbstbacktag an. Mittags wurde von den Backmeistern um den Vereinsvorsitzenden Holger Cordes mit dem Anheizen des historischen Ofens begonnen, gegen 16.30 Uhr war genügend Hitze erreicht, um die von den Mitgliedern des Arbeitskreises vorbereiteten Bleche mit Flammkuchen, Zwiebelkuchen und Brezeln in den Ofen zu schieben. Vorher wurde der Ofen noch von den Backmeistern mit einem feinen Besen gründlich gesäubert.

Wegen der spätsommerlichen Witterung fanden sich etliche Bürger aus Neddenaverbergen und Umgebung ein, um die angebotenen Köstlichkeiten zu probieren. Zu Zwiebelkuchen und Flammkuchen konnte der Durst mit frischem Federweißer gelöscht werden. So saß man bis zum Einbruch der Dunkelheit unter den mächtigen Eichen des Dorfplatzes in gemütlicher Runde zusammen.