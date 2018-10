Das Herbstschießen der Jugendabteilung im Schützenverein Achim wird für geraume Zeit das letzte seiner Art sein. Zur Zeit sind es nicht so viele Jugendliche, um ein separates Schießen für sie anzusetzen. Die Jugendlichen werden auch immer älter und als Junioren gehören sie schon in die „Ältere“ Abteilung. Das Herbstschießen und Frühlingschießen der Jugend wird also ab 2019 mit den Großen gefeiert. Sie werden aber auch ab dann in einer eigenen Wertung ihre Medaillen und Pokale ausschießen, aber mit den Erwachsenen an einem Tag. Die Ergebnisse für die Preisscheibe lauten: Erster Platz Celine Joost 97,4 (2 Teiler gewertet); zweiter Platz Ella Libiszewki 98,6; dritter Platz Shirin Heckmann 139,9; vierter Platz Tadeusz Libiszewki 163,1.

Die Verteilung für die Medaillenscheibe: Gold für Tadeusz Libiszewki; Silber für Celine Joost; Bronze für Ella Libiszewki. Herbstmeister der Jugend wurde Ella Libiszewki, Teiler 197,0.

Im Bild von links: Jugendbetreuerin Christa Murken, Herbstmeisterin Ella Libiszewki, Jugendleiterin Iris Jentsch.