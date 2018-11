An diesem Sonntag, 18. November, lädt der Beverstedter Tierpark Cux-Art von 14 bis 17 Uhr zu einem wunderbaren Herbstspaziergang ein. Ein Tierparkbesuch lohnt sich in jedem Fall, denn es gibt ständig etwas Neues zu sehen. So begegnet man unter anderem hautnah den im Gelände freilaufenden Lamas, Alpakas, Rieseneseln, Ziegen sowie den Emus Emil und Emily. Und die drei Polarfuchswelpen Donald, Dagobert und Daisy aus dem Opel-Zoo haben inzwischen ihr Außengehege bezogen, sind tüchtig gewachsen und lassen sich wunderbar beim Spielen und Toben beobachten. Das gilt auch für die vielen anderen Tiere, die an Besucher gewöhnt sind und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das naturbelassene Gelände von Cux-Art mit seinen vielen Wasserflächen liegt neben dem Kulturhof Heyerhöfen am Heerstedter Mühlenweg 13 im Gewerbepark Beverstedt. Das Kulturhof-Café hat von 14.30 bis etwa 17 Uhr geöffnet. Der Tierparkeintritt beträgt fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Informationen über weitere Öffnungszeiten gibt es unter Telefon 04 74 7/10 14 (Praxis Dr. Steiner) oder unter www.kulturhof.info (Rubrik Veranstaltungen).