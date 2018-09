Gelegenheit, den Kranichen ganz nah zu sein, gibt es in der ersten Oktoberwoche auf zahlreichen Exkursionen.

Seit Mitte September finden sich in Deutschland wieder unzählige rastende Kraniche aus Skandinavien und Osteuropa ein. Auf etablierten Rastplätzen, unter anderem der Diepholzer Moorniederung, machen sie einen Stopp auf ihrem langen und anstrengenden Flug von ihren Brutgebieten in Nordeuropa zu den Überwinterungsgebieten in Südeuropa. Die Naturschutzorganisation BUND Diepholzer Moorniederung verrät, dass es seit Mitte September einen leichten Zuzug von etwa 800 Kranichen aus den nordöstlichen Rast- und Brutgebieten in die Diepholzer Moorniederung gibt. Aufgrund der Sommertrockenheit sind viele Schlafplätze allerdings ausgetrocknet und weisen nur sehr niedrige Wasserstände auf. Durch die früh begonnene Maisernte wiederum sind bereits viele Flächen für Kraniche als Nahrungsflächen nutzbar. Mit sogenannten Synchronzählungen, die der BUND Diepholzer Moorniederung ab Anfang Oktober wieder regelmäßig durchführt, können Bestandszahlen rastender Kraniche erfasst und zugleich Aufschlüsse über die Bestandsentwicklung und die Veränderung der Zugphänologie gegeben werden.

In den kommenden Wochen werden wieder zahlreiche spannende Exkursionen rund um den Kranich im Naturpark Dümmer angeboten. Los geht es am Tag der Deutschen Einheit, Mittwoch, 3. Oktober, um 17 Uhr. Auf einer erlebnisreichen Führung mit (ent)spannenden Momenten im Rehdener Geestmoor mit dem Natur- und Kranichführer Frank Mestars kommen Kranichfans voll auf ihre Kosten. Die Teilnehmer entdecken die faszinierende Welt des Kranichs und warum der Naturraum Diepholzer Moorniederung so attraktiv und bedeutend für die Kranichrast in Europa geworden ist. Sie sind ganz Ohr für die Stimmen des Moores und erleben den Lebensraum des Kranichs mit allen Sinnen.

Treffpunkt für die zweieinhalbstündige Exkursion zum Abendeinflug der Kraniche mit Natur- und Kranichführer Frank Mestars ist der Parkplatz vor dem Beobachtungsturm (Moordamm 10, 49453 Hemsloh). Mit sieben Euro im Gepäck, geeignetem Schuhwerk, passender Kleidung und einem Fernglas geht es in eines der größten Moore in der Diepholzer Moorniederung. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 01 63 / 753 16 25 – Anruf bitte erst ab 18 Uhr – bis zum 1. Oktober erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 24 Personen begrenzt.

Gleich mehrere Führungen zu den Hotspots der Diepholzer Moorniederung bietet der ausgebildete Natur- und Kranichführer und fließend niederländisch sprechende Klaus-Peter van Bodegraven-Mester an, der dabei gerne auch niederländische Kranichfreunde ansprechen möchte. Am Freitag, 5. Oktober, Sonnabend, 6. Oktober, und Sonntag, 7. Oktober, erfahren die Teilnehmer einiges über die Diepholzer Moorniederung und ihre Bedeutung für den Kranich. Auch die Lebensgewohnheiten der Kraniche werden beleuchtet. Anschließend geht es auf die Suche nach den Kranichen. Auf seinen Führungen bietet van Bodegraven-Mester auch Gelegenheit zum Fotografieren. Los geht es um 15 Uhr am Gasthaus Friemann in Drebber. Der Kostenbeitrag liegt bei sechs Euro für Erwachsene, Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zahlen die Hälfte. Informationen können bei Klaus-Peter van Bodegraven-Mester unter der Telefonnummer 01 77 / 588 64 84 erfragt werden. Über diese Telefonnummer können sich Interessierte auch anmelden.

Wer den Einflug der Kraniche gerne in einer kleinen Gruppe genießen möchte, sollte sich am Sonnabend, 6. Oktober, der Naturführerin Ursula Dell anschließen. Diese führt auf einer etwa zweieinhalbstündigen Exkursion in das Große Moor bei Barnstorf und lädt interessierte Teilnehmer dazu ein, die Stille und Weite des Moores zu genießen, bis von Weitem die ersten Rufe der Kraniche zu hören sind, die sich abends zum Schlafen in die Moore begeben. Der Kostenbeitrag liegt bei sieben Euro für Erwachsene, Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zahlen die Hälfte. Anmeldungen direkt bei Ursula Dell unter der Telefonnummer 0 54 42 / 91 32 08. Dort können auch Informationen zur Anreise erfragt werden. Los geht die Führung um 15 Uhr.

Nähere Informationen und weitere Veranstaltungen finden sich auch unter www.naturpark-duemmer.de. Auf der Internetseite der Dümmer-Weser-Land-Touristik kann mittlerweile wieder ein Kranichflyer mit allen Angeboten rund um den Kranich heruntergeladen oder bestellt werden. Aktuelle Kranichzahlen werden unter www.bund-dhm.de eingestellt.