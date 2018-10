Sie sind überall zu finden, aber zum Glück sind es ganz harmlose Zeitgenossen: Exemplare der Spezies Bücherwurm. Sie haben eigentlich nur zwei Probleme: die permanente

Suche nach neuem Lesematerial, um neuen Stoff für ihre Leidenschaft zu bekommen, und die Frage, wohin mit den vielen gelesenen

Büchern, die die heimischen Regale verstopfen? Für beide Probleme gibt es eine Lösung: die Rubrik Bücher im Extra-Markt, in der gut erhaltene Exemplare zum kleinen Preis angeboten werden.

Eine aktuelle Allensbach-Studie fand heraus, dass immerhin 42 Prozent der Bundesbürger mindestens ein Mal pro Woche zum Buch greifen. Auch bei den Jugendlichen sind gebundene Bücher noch lange nicht von gestern, wie die JIM-Studie 2017 (Jugend, Information, Multimedia) zeigte. Jedes zweite Mädchen und jeder dritte Junge gaben laut der

repräsentativen Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest an, täglich ein Buch in die Hand zu nehmen. Aus der Studie geht zudem hervor, dass rund 40 Prozent der Befragten in ihrer Freizeit regelmäßig und mit Vergnügen zum Buch zu greifen.

Die Geschmäcker der Leser sind durchaus unterschiedlich. Die einen lieben es romantisch, andere bevorzugen historische Themen, wieder andere verschlingen alles, was mit

Science-Fiction und Fantasy zu tun hat. Alle haben gemein, dass sie sich stundenlang in den Geschichten verlieren und mit den Protagonisten fiebern und fühlen. Besonders häufig anzutreffen sind Krimiliebhaber. Ihre aktuelle Lieblingskost ist möglicherweise von Autoren wie Sebastian Fitzek, Pierre Martin oder Camilla Läckberg. Und ihr Problem ist exemplarisch für alle Bücherwürmer. Hat der Detektiv oder Kriminalbeamte nach einer kniffligen Spurensuche das Rätsel gelöst und den Täter hinter Schloss und Riegel gebracht, verliert der Kriminalroman sein Geheimnis sowie seinen Reiz. Ein erneutes Lesen kommt nur für Personen mit besonders schwachem Erinnerungsvermögen infrage. Bevor die Schmöker aber im Schrank verstauben, gibt es eine gute Alternative: Viele Gleichgesinnte freuen sich beim Durchstöbern des Extra- Markt, günstig an gebrauchte Bücher zu gelangen, die ihnen spannende Stunden versprechen. Der Einsatz von Kinderbüchern, sofern es sich nicht um einen zeitlosen Klassiker handelt, ist in der Regel auf eine bestimmte Entwicklungsphase begrenzt. Ist diese abgeschlossen, können aber nachwachsende kleine Leser von diesem Lesestoff profitieren.

Die Stiftung Lesen verkündete übrigens kürzlich, dass Studien zur Mediennutzung zeigten, dass in Deutschland mehr gelesen werde als je zuvor – wenn auch weniger aus gedruckten Büchern, sondern vielmehr

E-Books sowie Texte aus dem Internet über das Smartphone oder Tablet. Dennoch bleiben gebundene Bücher ein wichtiges Medium.