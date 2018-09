Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Herren 60 sichern Klasse

FR

Eine schwierige Saison durchlebten die Herren 60 des Nindorfer Tennisclubs in der Oberliga. In ihrer Gruppe konnten sie den Beckedorfer SV 6:3 schlagen und sich so zum zweiten Mal den Klassenerhalt sichern.