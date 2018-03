Es ging um das „20th International Festival of Wind Orchestras Prague 2018“. In der tschechischen Hauptstadt dabei waren 13 Gruppen aus Österreich, Italien, Tschechien, Lettland, Ungarn und aus Deutschland – neben dem Blasorchester SV Kirchweyhe auch das Konzert- und Swingorchester der Musikschule Nienburg, der Musikverein Königshofen und das Sinfonische Blasorchester der Angelaschule Osnabrück.

Die Nebensparte des Sportvereins Kirchweyhe lernte genau wie alle teilnehmenden Orchester und Dirigenten dabei durch die Pflichtstücke und die Konzerte originale tschechische Blasmusikliteratur kennen. Der Wettbewerb war in drei Kategorien eingeteilt, denen sich die Orchester selber zuordnen konnten. Eine internationale Fachjury bewertete dann das Können der einzelnen Musikgruppen.

Mit Orchesterleiter Axel Hübner hatten die Bläser einen qualifizierten Menschen dabei, der sie sogar aus einer organisatorischen Zwangslage retten konnte. Das Hotel hatte keinen verfügbaren Raum, in dem sich das Orchester auf den Wettbewerb vorbereiten konnte. Dank der sehr guten Verbindungen des Dirigenten, der in Prag einige Jahre studiert hatte, konnte dann aber in der Andachtshalle des Gymnasium Arcibiskupské geprobt werden.

Der 40-jährige gebürtige Hesse Hübner leitete das Orchester bereits von 2007 bis 2014. Er ist von Haus aus Klarinettist und Inhaber der B-Lizenz für Dirigenten, der höchsten Stufe für Laienorchester in Deutschland. „Seine erfrischende, aber auch fordernde Art kommt gut an“, so das Laienensemble. Sicherlich ein Pluspunkt, um mit dem zweiten Preis heimzukommen.

„Das Orchester hat für das Prager Festival ein Pflicht- und zwei Wahlstücke eingeprobt und abgestimmt“, berichtet Antje Sengstake, Pressesprecherin des SV Kirchweyhe. „Garden Party“, das Pflichtstück von Milos Machek, sei dabei die größte Herausforderung für das Orchester gewesen, da es sehr unterschiedliche Phrasen beinhalte wie fröhliche, tänzerische Passagen neben lyrischen Einleitungen; sowie Stellen, die an die gute alte Zeit auf Schellack erinnern. „Das große Tuttifinale rundete das Stück ab und forderte das ganze Können von Orchester und Dirigenten – auch mit dem zweiten Stück ,Air for Band‘ konnte das Orchester die Jury überzeugen und stand den anderen Teilnehmern in nichts nach.“

Dieses renommierte Festival findet schon traditionell in den ersten Monaten des Jahres statt. Es knüpft an die langen Traditionen von Blasmusikfestivals in der Tschechischen Republik an und geht in der Hauptstadt nunmehr zum 20. Mal über die Bühne. Das Festival wird veranstaltet vom Institut des Kultusministeriums und der Hauptstadt Prag und organisiert von der Festivalagentur Or-Fea.

Im Rahmen des Festivals erleben die Orchester verschiedene Höhepunkte: Die Orchesterleiter werden im Historischen Rathaus vom Oberbürgermeister der Stadt Prag empfangen, es gibt ein Eröffnungskonzert, danach folgt ein öffentlicher Auftritt. An beiden Tagen gab es außerdem den wichtigen Wettbewerb in der jeweiligen Kategorie. Zum Abschlussabend mit Siegerehrung, Preisverleihung und Gesamtchor aller teilnehmenden Musiker spielte die Zentrale Militärkapelle der Tschechischen Armee.

Die Orchester und Dirigenten lernen jedes Jahr durch die Pflichtstücke und die Konzerte originale Tschechische Blasmusikliteratur kennen und treffen renommierte Tschechische Orchester. Der Wettbewerb wird in den Konzertkategorien Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, Höchststufe ausgeschrieben. Die Orchester teilen sich den Kategorien selbst zu. Für jede Kategorie ist ein Pflichtstück ausgeschrieben.

Der Veranstalter des Festivals ernennt eine Internationale Fachjury, die aus Fachleuten der tschechischen und europäischen Blasmusik besteht. Das Festival findet unter der Schirmherrschaft der Haupstadt Prag und Wasbe, des Weltverbandes für symphonische Orchester und Ensembles, und mit der Unterstützung der Hauptstadt Prag und des Kultusministeriums der Tschechischen Republik statt.

Bevor es wieder Richtung Norden ging, stand für die Kirchweyher noch ein Auftritt in der Prager St. Nicolas Kirche auf dem Programm, es wurden im ehrwürdigen Gemäuer Melodien wie „Here the world“ oder „Just a Gigolo“ intoniert. Zur allgemeinen Begeisterung hatten nach der Vorstellung Axel Hübner und sein Orchester ein paar internationale Fans mehr – „inklusive einer Einladung nach Japan.“

Seine nächsten Open Air-Auftritte hat das Blasorchester am Dienstag, 1. Mai, ab 14.30 Uhr an der Wassermühle Sudweyhe und außerdem am Sonntag, 27. Mai, ab 11.30 Uhr zum 20. Jahrestag des Dampflokvereins am Bahnhof Kirchweyhe.