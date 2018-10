Am 11. November lädt der Weyher Gewerbering wieder zum Herbstmarkt mit verkaufsoffenen Sonntag in den Ortsteilen Kirchweyhe, Dreye und Sudweyhe ein. (Udo Meissner)

Wer ab Montag durch zahlreiche Mitgliedsbetriebe des Weyher Gewerberings bummelt, dem werden die kleinen bunten Losröllchen

sicherlich sofort ins Auge fallen. Damit ist klar: Die diesjährige Losaktion zugunsten „Unverschuldet in Not geratene Weyher Bürger“ hat begonnen. Sie endet wie immer zwei Wochen später beim bunten Herbstmarkt. Dieser findet am

11. November traditionell mit einem verkaufsoffenen Sonntag in den Ortsteilen Kirchweyhe, Sudweyhe und Dreye statt.

Auf die Gewinner warten an diesem Tag wie gewohnt viele attraktive Preise, die von den Mitgliedern des Weyher Gewerberings zur Verfügung gestellt und nun in der Kreissparkasse Kirchweyhe an der Bahnhofstraße verteilt werden.

Auf Initiative des ehemaligen Vorsitzenden Hans-Hermann Wittrock wurde bereits 1981 die erste Losaktion zugunsten „Unverschuldet in Not geratene Weyher Bürger“ durchgeführt. (Marc Jühdes)

Neben der Interessenvertretung gegenüber der Verwaltung und Öffentlichkeit sowie der Umsetzung von gemeinsamen Marketing­aktionen hat sich der Weyher Gewerbering von Anfang an durch sein soziales Engagement ausgezeichnet. Während die erste Losaktion Ende der 70er-Jahre noch zugunsten eines Urwald-Hospitals durchgeführt wurde, entschieden sich die Verantwortlichen kurze Zeit später für die Errichtung eines eigenen Sonderfonds. „Die Kunden fragten uns damals, warum das Geld nicht in der Gemeinde bleiben kann“, erinnert sich Hans-Hermann Wittrock. Da der Vorstand solche Anregungen bis heute sehr ernst nehme, überlegten die Mitglieder, wie sie direkt vor Ort Hilfe leisten können. Das Ergebnis ist der Hilfsfond für „Unverschuldet in Not geratene Weyher Bürger“. Zu dem ernannten Verteilergremium zählen nach wie vor je ein Mitglied der evangelischen und katholischen Kirche, der Gemeinde und ein Vertreter der Händlergemeinschaft. Das oberste Gebot – strenge Anony­mität – wird dabei nach wie vor beherzigt. Es werden keine

Namen genannt, die in Not geratenen Bürger können sich darauf verlassen, dass niemand von der Hilfe erfährt.

Die erste Losaktion zugunsten des neu errichteten Sonderfonds fand zum Herbstmarkt 1981 statt. Der Sonderfond hat sich inzwischen zu einer Herzensangelegenheit des Zusammenschlusses von Gewerbetreibenden entwickelt. Seit der ersten Aktion auf dem Herbstmarkt sind laut Frank Rother durch verschiedene Aktionen sowie über die zahlreichen aufgestellten Spendendosen in den einzelnen Geschäften und Betrieben über 40 000 Euro gesammelt und gespendet wurden. Diese Summe wurde anlässlich des Jubiläums durch diverse Spenden von Seiten der Gratulanten erfreulicherweise weiter aufgestockt.