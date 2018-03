Kevin Smith sieht gesundheitlich einer ungewissen Zukunft entgegen. Der Schauspieler hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. (Sarah Keayes/Getty Images)

Der Schauspieler, Regisseur und Comedian Kevin Smith („Dogma“, „Jay und Silent Bob schlagen zurück“) hat einen schweren Herzinfarkt überlebt. Das teilte der 47-Jährige in der Nacht zum Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Auch auf Facebook ist ein Bild von ihm zu sehen, das offenbar direkt an seinem Krankenhausbett im Glendale Hospital, Kalifornien, aufgenommen wurde. Erschreckend! Der US-Kultstar hängt an Schläuchen.

Unter dem Bild ist zu lesen: „Nach der ersten Show heute Abend erlitt ich einen massiven Herzinfarkt. Der Arzt, der mir das Leben gerettet hat, meinte, dass meine LAD-Arterie (alias 'Der Witwenmacher') zu 100 Prozent verstopft war. Wenn ich nicht die zweite Show abgesagt hätte, um ins Krankenhaus zu gehen, wäre ich heute Abend gestorben.“

"Ich will nicht, dass mein Leben endet": Kevin Smith ist derzeit ans Krankenbett gefesselt. Er überlebte knapp einen Herzinfarkt. (twitter.com/ThatKevinSmith)

In weiteren sehr ausführlichen Zeilen zieht der Schauspieler ein Resümee seines Lebens. Über seinen Zusammenbruch in einem Comedy-Club in Glendale schreibt er, dass er noch nie so große Angst verspürt habe. Smith: „Ich will nicht, dass mein Leben endet. Doch wenn es endet, könnte ich mich nicht beklagen.“

Kevin Smith wurde bekannt in der von ihm selbst kreierten Rolle des in der Tat wortkargen „Silent Bob“. In dieser war er mit seinem Partner Jay (Jason Mewes) in Indie-Streifen wie „Clerks - Die Ladenhüter“ (1994), „Chasing Amy“ (1999) sowie „Dogma“ (1999) und „Jay und Silent Bob schlagen zurück“ (2001) zu sehen. Bei diesen Filmen schrieb der aus New Jersey stammende Künstler jeweils das Drehbuch und führte Regie.