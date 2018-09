In der Zeit von 11 bis 17 Uhr haben Interessierte nicht nur die Gelegenheit, mit Ärzten, Pflegekräften und Hebammen ins Gespräch zu kommen, sondern können sich auch an über 30 Messeständen informieren. Einer der Höhepunkte ist dabei das begehbare Herzmodell. Speziell für Senioren wird ein Rollator- und Rollstuhl-Check angeboten.

Parallel dazu gibt es ab 11.30 Uhr den ganzen Tag über medizinische Fachvorträge in der Seniorenresidenz „Am Burgberg“. Herz-Spezialist Ralf Weßel, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, referiert beispielsweise über das Thema Herzschwäche und Gerhard Zieseniß erklärt, was beim Ausfüllen einer Patientenverfügung alles zu beachten ist. Wissenswertes über die Schlüsselloch-Chirurgie und die Darmkrebsfrüherkennung wird ebenso vermittelt. Wer schon immer einmal wissen wollte, welche Geräte, Apparate und Maschinen für den Krankenhaus-Alltag notwendig sind, sollte sich den Führungen durch die Mitarbeiter aus dem Bereich Technik anschließen. „Es wird sicher spannend“, freut sich die Geschäftsführerin der Aller-Weser-Klinik, Marianne Baehr, auf viele Besucher bei der Gesundheitsmesse.

Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung sorgt die Shanty-Gruppe Wolken, Wind und Wogen aus Verden. Die Bewirtung übernimmt der Deutsche Hausfrauen Bund. Beim Kinderschminken kommen die lütten Besucher voll auf ihre Kosten. Das Verdener Krankenhaus feiert in diesem Jahr Geburtstag und startet mit einigen Großprojekten in die Zukunft. Der Neubau eines Bettenhauses steht ebenso an wie die Einweihung des neuen Herzkatheter-Labors. Dank modernster Ausstattung sind dann auch sogenannte Hybrid-Operationen in Verden möglich – beispielsweise das Einsetzen eines Stents durch die Armschlagader.