Die Herzkreislaufgruppe „Cardio Fit“ des TSV Barrien macht keine Sommerpause, sondern wechselte kurzfristig an einem Kurstag am Freitag das Trainingsprogramm. Anstatt in der warmen Halle zu schwitzen oder in Wald und Feld zu walken, wurden die Räder aus der Garage geholt. Es ging dann per Fahrrad oder E-Bike bei super Sommerwetter über 20 Kilometer auf dem Weserdeich von Barrien in Richtung Bremen. Schnell hatte man ein schönes Lokal in Bremen unter schattigen Bäumen an der Weser gefunden. Mit der Rückfahrt durch die Marsch nach Barrien endete nach sechs Stunden ein wunderbarer Tag.

Dass Anstrengungen zum Erhalt der Gesundheit auch Spaß machen können, sieht man der Gruppe durchaus an. Die beiden Übungsleiter Ulrike Stöver (Telefon 0 42 42 / 705 80) und Horst Bochenski (0 42 42 / 72 58) beantworten auch gerne Fragen zur Cardio-Fit-Gruppe.