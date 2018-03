Beim gemeinsamen Essen mit Gastgebern in Madona wird immer reichlich aufgefahren. (Jürgen Borchers, Borchers)

Hervorgerufen durch eine lange Freundschaft der allermeisten Aktiven untereinander sowie viele viele gemeinsame Unternehmungen während der jährlichen Austausche.

Eine Besonderheit an dem Austausch, so ist Jürgen Borchers, Vorsitzender des Fördervereins Weyhe-Madona, überzeugt, sei stets die Unterbringung. „Wir wohnen immer in verschiedenen Familien, so bekommt man das Leben der Menschen hautnah mit“, sagt er. „Menschlich sind wir auch letztes Jahr wie immer toll aufgenommen worden.“ Die „Neulinge“, die sich zum ersten Mal mit nach Lettland aufmachten, seien ebenfalls begeistert von den Eindrücken dort.

Weyher Gäste beim Besuch vor dem Rathaus im lettischen Madona im vergangenen Jahr. (Jürgen Borchers, Borchers)

Denn schließlich wolle man ein kleines Stück dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen vernünftiger werde. So betont Jürgen Borchers nicht nur die Bedeutung der engen Beziehungen zwischen Weyhe und seinen lettischen Partnergemeinden in Zeiten, in denen sich die internationale Staatengemeinschaft mehr und mehr auseinander zu bewegen scheint. Mit diesem Satz beschreibt der 62-Jährige gewissermaßen auch seine Motivation, die Führung des Fördervereins im vergangenen Jahr übernommen zu haben.

Gemeindepartnerschaften sind anerkanntermaßen wichtige Träger des europäischen Gedankens. Schon im Jahr 1990 schloss die Gemeinde Weyhe einen Partnerschaftsvertrag mit dem lettischen Landkreis Madona. Seitdem fanden jedes Jahr in unterschiedlichen Bereichen Austauschmaßnahmen statt, tatkräftig unterstützt durch den Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen Weyhe und Madona – gegründet vor 26 Jahren.

In 2010 sind anstelle des Partnerkreises Madona die Partnergemeinden Cesvaine, Ergli, Lubana, Madona und Varaklani getreten, nach dem Weyhe seinen Partnerkreis infolge der Auflösung der kompletten Kreisebene in Lettland verloren hatte. Seitdem wird die Partnerschaft mit den auf dem ehemaligen Kreisgebiet gelegenen fünf Großgemeinden fortgesetzt, wobei auf lettischer Seite die Gemeinde Madona die Koordination übernimmt.

Und dorthin geht es dann auch jedes zweite Jahr mit den freundschaftlichen Besuchen. In diesem Jahr werden die Letten wieder in Weyhe erwartet und Jürgen Borchers sucht schon nach Gastfamilien: „Ich bin zwar überzeugt, dass wir jeden Besucher unterbringen können, aber je mehr von unserer Seite mitmachen, umso besser.“

Für Hedda Stock, die das Geschehen von der Gemeindeverwaltung aus betreut, ist klar: „Über mehr junge Leute würden wir uns auch sehr freuen, denn schließlich geht doch die Europa-Idee auch und gerade junge Leute an – und willkommen ist jeder, man muss nicht Vereinsmitglied sein.“

Dass es in Teilen schon stattfindet, lässt sich bei Besuchen dort immer wieder bestätigen. Da trifft man auf junge Europäer, die in einem Museum ihr freiwilliges Soziales Jahr machen oder in einem der Naturparks, wo ein freiwilliges ökologisches Jahr möglich ist. Denn das baltische Lettland ist ein grünes Land an der Ostsee mit vielen Wäldern und unberührter Natur, mit ruhigem Landleben und gastfreundlichen Menschen.

Die 500 Kilometer langen weißen Sandstrände sind ganz leicht zu erreichen von den historisch geprägten Städten, wo hanseatische Architektur auf Barock und Jugendstil trifft; von den ländlich geprägten Gebieten wie dem Kreis Madona. Die steinige Seeküste, das hügelige Relief, die herrlichen Landschaften an den Ufern der Gauja – das sind nur ein Bruchteil der Eindrücke, die die Region Vidzeme bietet, die den zentralen und nördlichen Teil Lettlands umfasst.

Beeindruckend und faszinierend ist der Nationalpark Gauja, der größte und älteste Nationalpark in Lettland. Er ist durch eine große biologische Vielfalt, verschiedene Reliefformen, Quellen, Sandsteinfreilegungen, malerische Landschaften und einzigartige Natur- und Kulturdenkmäler geprägt. Wann genau die Letten in diesem Jahr hierher kommen, steht noch nicht fest, Sommer oder Herbst. Allerdings wollen sie zuhause ein wichtiges Jubiläum begehen, um das herum der Besuch hier gestrickt werden muss: Zum Jahrestag der ersten Unabhängigkeit der baltischen Staaten vor 100 Jahren feiern die Balten 2018 die Loslösung Litauens, Lettlands und Estlands aus der Fremdherrschaft, die eigene Idendität und die Orte, die mit der ureigenen baltischen Geschichte verbunden sind.

Am 18. November 1918 wurde durch den Rat der Volksbeauftragten Lettlands die Republik Lettland ausgerufen. Der Rat versammelte Vertreter aus fast allen ethnografischen Regionen Lettlands und erklärte im Nationaltheater von Riga die Unabhängigkeit Lettlands.

Zur Tradition dieser Gemeindepartnerschaft gehört, dass von Anfang an Hilfstransporte organisiert wurden. Damals in den 90er-Jahren waren die sehr willkommen, denn das Land – gerade erst aus der russischen Vormundschaft freigekommen – zählte nicht zu den wohlhabenden, ausgerüstet mit den Segnungen der modernen Zivilisation.

Das hat sich bis heute nur geringfügig geändert, vor allem auf dem Land ist das Einkommen nicht üppig. Auch wenn mittlerweile alle bunten Supermärkte, Drogerien und Bekleidungsgeschäfte aus Mitteleuropa auch dort anzutreffen sind, so sind doch die Preise wie hier – und damit viel zu hoch für das Durchschnittseinkommen eines Letten.

Neben alltäglichen Dingen wie vor allem warme Kleidung waren auch häufig Mobiliar für Schulen und soziale Einrichtungen im Gepäck der LKW‘s, die nach Norden aufbrachen. Fast immer begleitet von Manfred Böcker, der diese Partnerschaft 1990 mitbegründete und lange Jahre Vorsitzender war.

Mittlerweile ist er Ehrenvorsitzender und „von seiner tätigen Hilfe glücklicherweise nicht abzubringen.“ Im vergangenen Jahr war es ein 40-Tonner und zwei kleinere Lastwagen, hauptsächlich beladen mit Krankenbetten für Senioren-Pflegeheime und karitative Einrichtungen, die nach Lettland aufbrachen. Das wird auch in diesem Jahr so sein, weiß Borchers. Dazu kommt häufig noch einmal im Jahr ein Container, der per Schiff verfrachtet wird. „Zum Glück haben wir vor Ort eine Lagermöglichkeit, sodass wir das ganze Jahr sammeln können.

Im Rückblick wird deutlich, wie sehr Madona und die umliegenden Orte schon von dieser Partnerschaft profitieren konnten. Als leuchtendes Beispiel muss da die Sanierung des maroden Kreiskrankenhauses genannt werden, die mit Hilfe des Fördervereins geleistet wurde. „Jetzt ist das Krankenhaus gut eingerichtet“, so Borchers.

Alle Interessierte sind herzlich willkommen beim Verein und können gern zur nächsten Versammlung im März dazukommen (wir werden berichten). Für weitere Informationen steht im Rathaus Hedda Stock, Kulturbeauftragte der Gemeinde, unter Telefon 0 42 03 / 7 12 69 oder per E-Mail an stock@weyhe.de zur Verfügung. Darüber hinaus kann auch Jürgen Borchers unter 0 42 03 / 48 87 direkt angesprochen werden.