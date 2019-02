Hat Herzogin Meghan Streit mit ihrer Freundin Priyanka Chopra? (Tim Rooke - Pool/Getty Images)

Ihren Kurzbesuch in New York verbrachte Herzogin Meghan vergangene Woche, um vor der Geburt ihres ersten Kindes noch einmal mit ihren US-Freunden zu feiern. Doch während sich auf ihrer Baby-Party Stars wie Amal Clooney, Serena Williams und Abigail Spencer („Suits“) die Klinke in die Hand gaben, fehlte von einer Promi-Freundin des Neu-Royals jede Spur: Priyanka Chopra. Der Grund: Zwischen den beiden Frauen soll dicke Luft herrschen.

Wie „Page Six“ berichtet, habe die indische Schauspielerin tatsächlich eine Einladung zu der Baby-Sause im Nobelhotel The Mark erhalten. Aus Frust darüber, dass Meghan im Dezember nicht zu ihrer Hochzeit mit Nick Jonas kam, habe sie jedoch abgesagt. „Priyanka war niedergeschmettert. Ihre Freundschaft ist vorbei, sofern sich Meghan nicht entschuldigt“, verriet ein Insider dem Klatschblatt. „Sie glaubt, dass Meghan sie und ihre Freundschaft nicht respektiert“.

Priyanka Chopra sei beleidigt, weil Herzogin Meghan nicht zu ihrer Hochzeit mit Nick Jonas kam, berichtet "Page Six". (Tim P. Whitby/Getty Images)

Das Online-Portal TMZ hat jedoch noch eine andere Begründung für Priyankas Abwesenheit: Sie habe in Los Angeles Termine wahrnehmen müssen. Die beiden seien weiterhin befreundet und sprechen sich regelmäßig.