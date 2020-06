Die Pointer Sisters 1974, von links: June, Bonnie, Anita und Ruth auf dem Weg zu Superstars. Jetzt starb Bonnie an Herzversagen. (Stroud/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

Am 11. Juli hätte Bonnie Pointer ihren 70. Geburtstag feiern können. Stattdessen muss ihre Familie nun Abschied nehmen: „Wir sind am Boden zerstört“, erklärte Anita Pointer, nachdem ihre jüngere Schwester nach einem Herzstillstand verstarb.

Von den vier singenden Schwestern, die sich 1971 zu „The Pointer Sisters“ zusammentaten, um die Chartswelt mit Soul- und Disco-Hits zu erobern, sind nun nur noch zwei am Leben, die beiden ältesten: Ruth (74) und Anita (72). Bereits 2006 war die jüngste Schwester, June, im Alter von 52 Jahren gestorben. Vor wenigen Monaten erst nahmen Bonnie und Anita ihr zu Ehren das Lied „Feels like June“ auf - es wurde Bonnies letzte Studioaufnahme.

Als Quartett schafften die Pointer Sisters 1973 mit „Yes we can can“ den internationalen Durchbruch. Sie waren auch in Deutschland erfolgreich, wo sie 1977 als „bestes internationales Nachwuchsensemble“ ausgezeichnet wurden. Als die Gruppe mit Songs wie „Fire“ und „Neutron Danc“ zu absoluten Superstars der Szene aufstieg, war Bonnie aber schon nicht mehr dabei. Sie war 1978 ausgestiegen, um eine Solo-Karriere zu starten. Ihr größter Solo-Hit war „Heavan must have sent you“ (1979).