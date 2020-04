Matthias Schweighöfer will die freie Zeit nun nutzen und startete eine Spendenaktion für das Kinderhilfswerk "Die Arche". (Matthias Nareyek / Getty Images for Babelsberg)

In Zeiten des Coronavirus gibt es zahlreiche Menschen, die unter der Krise stark zu leiden haben. Zum Glück gibt es aber auch viele, die helfen können: Gemeinsam mit ein paar Kollegen unterstützt Schauspieler Matthias Schweighöfer mit einer Spendenaktion das Kinderhilfswerk „Die Arche“, das sich gegen Kinderarmut in Deutschland engagiert. Unter dem Motto #WeActForGood rufen bei dieser Aktion Menschen in künstlerischen Berufen in Videos zu Spenden auf. Hochgeladen werden die kleinen Filme vom Medienunternehmen Pantaflix auf dessen Streaming-Plattform.

„Für mich ist es wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen und die Situation positiv zu gestalten“, so Schweighöfer. „Wir haben aktuell alle mehr Zeit als sonst, und da ist es naheliegend, zu meinen Freunden und Kollegen zu sagen: 'Hey, lasst uns das nutzen und das machen, was wir lieben: Schauspielen, nur eben mit dem kleinen Unterschied, dass wir zu Hause und gleichzeitig für eine gute Sache spielen.“ In der ersten Episode zeigt der deutsche Filmstar unter dem Titel „Gaudinockerln“ sein Können.

„Die Arche“ wurde 1995 gegründet und unterstützt in ganz Deutschland Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen. „Mit der Ausbreitung des Coronavirus wird Solidarität und das familiäre Umfeld wichtiger als je zuvor. Nicht alle Familien haben die Möglichkeit, sich den neuen Herausforderungen in angemessener Weise zu stellen“, so Pastor Bernd Siggelkow, der „Die Arche“ gründete. „Daher freuen wir uns über die große Unterstützung durch #WeActForGood, um unseren Einsatz gegen Kinderarmut zu stärken.“