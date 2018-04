Noch boxt Bekhan Akhmet Sultanov am Sandsack. Am 16. Juni betritt er auch den Ring. (Torge Meyer)

„Jeder, der durch die Tür zu uns kommt, kann mitmachen“, betont er. Sei es durch klassische Übungen am Sandsack oder bei Trainingskämpfen mit Vereinskollegen. Die Mitglieder trainieren bei Letzterem in einem sogenannten Sparring-Ring. Hier geben die Sportler alles, um ihrem Traum, einmal Profi zu werden, ein Stückchen näherzukommen. „Ich habe mein Leben auf das Boxen gerichtet“, erklärt aber auch der 62-jährige Trainer.

Der heutige Vorsitzende und Trainer des Vereins kämpfte selbst professionell im Ring. „Als ich diesen Sport für mich entdeckte, hat sich mein ganzes Leben verändert“, erinnert er sich. 1970 habe er angefangen, europaweit bestritt der 62-Jährige 116 Kämpfe im Ring. Aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen musste er später aufhören. 1982 führte Förster seinen letzten Kampf. „In den Ring zu steigen, war für mich das Größte“, erzählt der Vorsitzende. „Eigentlich wollte ich 300 bis 400 Kämpfe machen, aber irgendwann ging es nicht mehr“, sagt er.

Rüdiger Förster trainiert viele Jungboxer. Dazu gehört auch Niels Plättner. (Torge Meyer)

Laut eigenen Angaben übernahm der passionierte Sportler den Verein im Jahr 1996. Der Boxring hat aber eine sehr viel längere Geschichte. 2016 feierte man sogar schon den 70. Geburtstag. Wie der Name verrät, wurde der Boxring 46 am 6. Juli 1946 gegründet. Entstanden ist er durch Boxer aus Weyhe, die während des Weltkrieges ihrem Kampfsport nicht mehr hatten nachgehen können. Daher entschieden sie, sich neu zu formieren. Der „Krug zum grünen Kranze“ in Dreye war die Geburtsstätte des Vereins. Laut des Vorsitzenden wurde diese Örtlichkeit auch für das Training genutzt. Zu dieser Zeit waren die Hallen des Boxvereins reich an Zuschauern. Nach der sehr aktiven und glorreichen Phase in den 1950er- und 1960er-Jahren verlor der Verein allerdings an Aufmerksamkeit. „Ich habe den Boxring 46 aus dem Dornröschen-Schlaf geweckt“, erinnert sich Förster. Mit einigen Mitstreitern holte er, laut eigenen Angaben, den Verein aus dem ständigen Trainingsbetrieb.

Besonders hervorheben möchte Förster seine damalige Zusammenarbeit mit Klaus-Dieter Feldmann, der auch heute noch den Boxring unterstützt. „Mit dem Verein ging es von 0 auf 100“, erzählt der Vorsitzende. Durch dieses Engagement verzeichnete der Boxring 46 auch wieder einige Erfolge. Einer der Höhepunkte war die Teilnahme bei der ersten Damen-Europameisterschaft, bei der Nicole Ploghöft in Frankreich das Viertelfinale erreichte.

Positiv aufgefallen ist der Verein aber nicht nur durch sportliche Erfolge, sondern auch durch seine gemeinnützige Arbeit im Bereich Integration. In den Jahren 2006 bis 2012 wurde der Boxring vom Deutschen Olympischen Sportbund als „Stützpunktverein Integration durch Sport“ ausgezeichnet. 2015 erhielt er sogar den Silbernen Stern des Sports. „Bei uns sind sehr viele Nationen vertreten“, erzählt Förster. Seien es Russen, Türken oder Deutsche. „Im Boxring stehen sie alle zusammen, unabhängig, von wo sie herkommen“, fügt Förster hinzu.

Im Jahre 2011 organisierte der Boxring ein über zwei Tage laufendes, bundesweites Event. Hierfür musste man sich bewerben. „Aus allen Vereinen in Deutschland wurden wir vom Innenministerium als Austragungsort ausgewählt“, erinnert sich Förster. Darauf sei er bis heute stolz. „Wir hatten so viele Gäste, dass man sie kaum noch zählen konnte“, sagt der Vorsitzende. Heute sei die Vereinsarbeit im Bereich Integration aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich. „In der Zukunft möchten wir dies aber wieder probieren, die Grundlage ist dafür immer noch da“, erklärt er. Events hingegen macht der Verein nach wie vor. Am Sonnabend, 16. Juni, ab 15 Uhr soll eine Veranstaltung in der Trainingshalle an der Grundschule Leeste stattfinden. „Dieses Event ist für den Nachwuchs gedacht“, sagt Förster. „Viele meiner Jungs signalisierten mir, dass sie ihren ersten Kampf machen wollen, darum findet das Ganze jetzt statt“, fügt er hinzu. In den eigenen Hallen zu kämpfen, solle vor allem die Aufregung der Jungboxer etwas mildern. „Solche Veranstaltungen haben natürlich eine Eigendynamik, man ist am Ring ganz nah dabei“, so der Vorsitzende.

Niels Plättner ist einer der Boxer, die beim Event ihre ersten Erfahrungen im Ring machen möchten. „Ich habe mit Ballspielen angefangen, doch das wurde mir schnell zu langweilig“, erzählt er. Durch Freunde sei er dann zum Boxen gelangt. Auch habe er den Kampfsport gerne im Fernsehen gesehen. Seit ungefähr zwei Jahren trainiert der 16-Jährige jetzt schon beim Boxring. „Ich kann das alles noch nicht ganz einschätzen“, erklärt Niels Plättner im Hinblick auf seinen ersten Kampf.

Auch Klaus Sostok aus Stuhr und Rico Schwarz aus Weyhe sind unter den Teilnehmern. Wie ihr Vereinskollege betreten sie ebenso zum ersten Mal den Ring für einen Kampf. Die beiden 16-Jährigen haben, laut Förster, vor ungefähr einem Jahr im Verein angefangen. „Sie wollten erst nur reinschnuppern, haben sich dann aber so gut entwickelt, dass sie jetzt ihren ersten Kampf führen wollen“, erzählt der Vorsitzende über die Jungboxer.

Der 15-jährige Linus Gilde aus Bremen wird ebenfalls seinen ersten Kampf bestreiten. „Er ist ein bärenstarker junger Mann und geht im Ring eher auf Angriff“, erzählt Förster. Im Verein trainiert auch Bekhan Akhmet Sultanov. Nach eigenen Angaben ist er im Jahre 2016 nach Deutschland gekommen. Erste Kampfsport-Erfahrungen habe der 27-Jährige in seinem Heimatort Tschetschenien gesammelt. Über den Verein konnte er bisher vier Kämpfe führen, von denen er zwei gewann. Am 16. Juni wird Bekhan Akhmet Sultanov auch am Event teilnehmen. „Dieser Sport gefällt mir einfach“, erklärt er.

Laut Förster habe man für das Event alle befreundeten Vereine im Umkreis eingeladen. „Wir hoffen auf 12 bis 13 Kämpfe an diesem Tag“, gibt er weiter an. Wie viele Boxvereine kommen werden, könne man jetzt noch nicht genau einschätzen. Auch wer gegen wen antreten wird, entscheidet sich erst am 16. Juni beim Gewichtewiegen. „An seinen ersten Kampf erinnert man sich sein ganzes Leben lang“, sagt Rüdiger Förster.

Der Verein ist aber nicht nur eine Plattform für Jungs. Auch Mädchen trainieren regelmäßig in der Halle. Den beiden zwölfjährigen Geralina Kolmsee und Selma Xhemaili macht es großen Spaß, das Training zu besuchen, wie sie betonen. Bisher verzeichnet der Verein an die 100 Mitglieder. Neben Förster selbst unterstützen noch drei weitere Trainer die Boxer. Enrico Klebe aus Heiligenfelde ist neben seiner Tätigkeit im Vorstand als einer dieser Trainer unterwegs. Auch Henning Berens und Eduard Denk gehen beim Boxring 46 einer solchen Beschäftigung nach. „Jeder von ihnen ist schon seit vielen Jahren im Verein unterwegs“, erzählt Förster.

Die Trainingszeiten sind jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag gegen Abend sowie am ersten und dritten Sonntag im Monat. Laut Försters Angaben kommen manche Teilnehmer nur, um sich fit zu halten. Und dann gebe es wieder diejenigen, die sogar eine professionelle Karriere als Boxer anstreben. „In einem Verein wie diesem fängt alles an“, weiß der erfahrene Vorsitzende.