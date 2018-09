Mit großen Plakaten warb Schützenhof-Wirt Friedhelm Israel im August für seine Veranstaltungen. (Johannes Kessels)

Aber noch immer ist im Schützenhof Wörpedorf viel Musik zu hören, besonders bei den Schützenfesten. Drei Bühnen betreibt Wirt Friedhelm Israel, die beiden im kleinen und großen Saal wurden in den vergangenen Wochen allerdings etwas weniger benötigt. Im Juni dieses Jahres gab im Schützenhof der Lilienthaler Chor „Perilis“ sein Jubiläumskonzert. Und wenn Schützenfest ist, wie im vergangenen Monat, treffen sich im Biergarten an zwei Wochenenden die jungen und jung gebliebenen Leute aus dem ganzen Bremer Umland.

Israel ist schon lange dabei. Im Januar 1992 hat er den Schützenhof Wörpedorf von dessen damaligem Besitzer Dieter Goldbach gekauft. „Ich wollte schon immer eine Kneipe haben, allerdings eine kleine“, erzählt er rückblickend. Dass es ganz anders kam, lag daran, dass auch sein Vater schon Wirt war und, als er beim Metro-Großmarkt in Bremen einkaufte, eben diesen Dieter Goldbach traf. Der erzählte ihm von seinen Verkaufsplänen. „Kauf doch den Schützenhof, wir helfen dir dann“, sagte sein Vater zu Friedhelm Israel.

So sieht er aus, der Schützenhof Wörpedorf: der Blick von der Bühne im Biergarten. (Johannes Kessels)

Seine Eltern betrieben „Israels Gesellschaftshaus“ am Falkenberger Kreuz in Lilienthal – die letzten beiden Häuser direkt vor dem jetzigen Kreisverkehr, in denen Friedhelm Israels Großvater Fritz Meyerdierks mit einem Bierverlag begonnen hatte. Nach dem Umbau in das „Gesellschaftshaus“ fanden dort vorwiegend Hochzeitsfeiern statt. Zwei Jahre, nachdem ihr Sohn den Schützenhof gekauft hatte, haben die beiden Eltern ihren alten Betrieb verpachtet. Jahrelang befand sich darin das Restaurant „Kaiser von China“, heute ist in einem der Häuser ein Fitnessstudio.

Die Eltern haben dann im Schützenhof mitgearbeitet, und vor 15 Jahren ist auch Friedhelm Israels Sohn eingestiegen. „Der Kauf war damals ein Wagnis, aber die richtige Entscheidung“, sagt Israel heute. Wann der Schützenhof gebaut wurde, weiß er gar nicht so genau. „Den gibt’s schon ewig.“ Sicher ist, dass der Schützenverein Wörpedorf 1876 gegründet wurde und dass der erste Besitzer „Schützen-Meyer“ genannt wurde.

So einiges hat sich geändert in den vergangenen 26 Jahren, seit Israel das Haus übernommen hat. Die Wildnis zwischen Parkplatz und Gebäude machte dem Biergarten Platz, der „Große Saal“ vorn rechts wurde zum „Festsaal Wörpedorf“ umgebaut, 16 Hotelzimmer darüber eingerichtet, aus dem kleinen Saal wurde die Kneipe „Kuhstall“, die seit zehn Jahren das Restaurant beherbergt, und vorher wurde links der „Saal Falkenberg“ angebaut. Vor drei Jahren wurden alle sechs Kegelbahnen herausgerissen, dort befinden sich jetzt acht Hotelzimmer.

Konzerte fanden immer mal wieder in beiden Sälen und im Biergarten statt – „natürlich auch mit der weltberühmten Band ,Take Five‘“, sagt Friedhelm Israel mit ein wenig Selbstironie. Das war eine Coverband, die von 1983 bis 2010 in unveränderter Besetzung existierte. Israel war ihr Schlagzeuger – angefangen hat er als 20-Jähriger. Und zumindest im Bremer Raum war „Take Five“ tatsächlich bekannt. „Wir sind zehn Jahre lang jeden Tag im Hansezelt auf dem Freimarkt aufgetreten, 17 Tage am Stück“, erzählt der Wirt.

Aber wird einem das nicht irgendwann zu langweilig? „Das machte Spaß, jeden Tag kommen andere Leute, nach einer halben Stunde hast du das Zelt wieder voll, und die jubeln dir zu.“ Man habe auch nicht immer das gleiche Programm abgespult, aber die Top 40 mussten die Musiker natürlich aus dem Kopf spielen können. „Wir hatten 200 Stücke abrufbereit, bei ,Wind of Change‘ von den Scorpions haben die Leute die Feuerzeuge gezückt, und ab ging’s“, erinnert sich Israel noch immer gern. Aber es habe auch Grenzen nach unten gegeben, bei manchen Wünsche aus dem Publikum habe man sich geweigert, sie zu erfüllen.

Dieses Jahr hat man mit dem Restaurantbetrieb so viel zu tun, dass außer den „Perilis“ im Haus keine Musikgruppe auftrat – auch wegen der vielen Hochzeiten. „Als Gastwirt merkst du, dass gerade ziemlich viel geheiratet wird“, sagt Friedhelm Israel. Sonst wurden oft, wenn wenig Betrieb war, kurzfristig Konzerte angesetzt, manchmal auch als Retter in der Not. Vor zehn Jahren plante die „Status Quo Double Group“ aus Österreich eine Tournee in Norddeutschland, ein Veranstaltungsort fiel plötzlich aus. „Die haben dann hier angerufen, alles klar.“ Aber von heute auf morgen geht es dann doch nicht, schließlich muss auch Werbung gemacht werden.

Dass am zweiten und dritten Wochenende im August das Schützenfest von Wörpedorf ist, weiß man in der Region auch ohne große Werbung – „und hier sind noch Schausteller“, sagt Friedhelm Israel stolz; allerdings gehören alle drei Schützenfeste in der Gemeinde Grasberg eindeutig zu den größeren in der Gegend. Die Organisation macht der Wirt zusammen mit dem Schützenverein, und dabei gilt: „Nach dem Schützenfest ist vor dem Schützenfest.“ Die Planung beginnt etwa ein Jahr im voraus.

Seit genau 25 Jahren gibt es „Wörpedorf bei Nacht“. Erstmals fand es 1993 statt, damals bezeichnete der Schützenverein ihn als „zivil gestalteten Ball“. Er wurde aber immer mehr zu einer Riesenparty, was gewiss im Sinne nicht nur der Dorfjugend war. Anfangs traten Bands auf. „Mit ,Take Five‘ haben wir das hier groß gemacht“, sagt Friedhelm Israel. Aber heute seien Bands auf Parties nicht mehr so beliebt, das merke er auch bei Kohlfahrten. Da sagten die Leute oft: „Die kann ja nicht alles spielen, könnt ihr nicht einen DJ nehmen?“ Auch beim Schützenfest sei das so. „Traurig ist das.“

Noch einiges hat sich im Laufe der Zeit geändert: Zwar sei es noch immer brechend voll, auch weil auf Eintritt verzichtet wird, aber die jungen Leute gehen mittlerweile deutlich später auf die Piste als früher. Deshalb fangen die Parties auch erst um 22 Uhr an, nicht mehr um 20 Uhr. Und die Go-go-Girls, die für die männlichen Besucher, die besser gucken als hören konnten, die Bühnen bereicherten, sind auch nicht mehr dabei. Die seien einfach out, meint Friedhelm Israel: „Auf Malle haben die Leute sich daran sattgesehen, da hat man das von morgens bis abends.“ Aber an „Nastassja aus Kasachstan“ und ihre Auftritte als Cowgirl hat auch er noch gute Erinnerungen. „Das war auch für die Bands schön, was fürs Auge zu haben.“

Klar, dass Friedhelm Israel sich mit seinen 57 Jahren jung fühlt. Wie lange er den Schützenhof noch leiten und die Schützenfestparties noch organisieren wird, weiß er deshalb noch nicht. Aber wenn er mal aufhört, steht sein Sohn zur Übernahme bereit. Der ist jetzt 34 Jahre alt, und wenn man so will, ist auch dessen seine Nachfolge schon gesichert. Er hat nämlich zwei Töchter. Zoe wird im November drei Jahre alt, Enna ist neun Monate. „Die machen das hier später mal, das hat ihr Vater schon mit ihnen besprochen“, sagt Friedhelm Israel, der junge Großvater. Es läuft, also. Alles nach Plan.